Кыргызстанские школы переходят на режим экономии электроэнергии

Министерство просвещение КР сообщает, что после завершения учебного процесса (по окончании всех уроков) не позднее чем через 60 минут, с учетом на уборку в классах, электроснабжение должно быть отключено.

— Данное ограничение не распространяется на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность здания. Эти требования не применяются к объектам и учреждениям, обеспечивающим проживание обучающихся, в том числе к общежитиям, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в целях экономии электричества в административных государственных учреждениях Кыргызстана ограничивается внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов.