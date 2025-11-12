Кыргызстанские школы переходят на режим экономии электроэнергии
В образовательных учреждениях страны вводятся меры экономии электроэнергии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Министерство просвещение КР сообщает, что после завершения учебного процесса (по окончании всех уроков) не позднее чем через 60 минут, с учетом на уборку в классах, электроснабжение должно быть отключено.
— Данное ограничение не распространяется на инженерные системы и оборудование, обеспечивающие функционирование и сохранность здания. Эти требования не применяются к объектам и учреждениям, обеспечивающим проживание обучающихся, в том числе к общежитиям, — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в целях экономии электричества в административных государственных учреждениях Кыргызстана ограничивается внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов.