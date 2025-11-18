Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти Кыргызстана за ситуацию в энергосекторе

В своем обращении Алмазбек Атамбаев не согласился с обвинениями со стороны действующей власти по поводу текущего энергокризиса, назвав их «наглой ложью». Он обратил внимание, что Садыр Жапаров открыто признает нахождение под его личным контролем двух майнинг-ферм, включая работающую на Камбар-Ате-2, которые связаны с друзьями Максима Бакиева и Алексея Ширшова. По его мнению, эти майнинг-фермы внесли весомый вклад в нынешний энергокризис.

С его слов, первый тяжелый энергокризис был еще при Курманбеке Бакиеве, когда отраслью руководили те же лица, которые сегодня занимают должности в системе.

— Ситуация тогда была еще хуже. Не было энергокольца, устаревшая ТЭЦ разваливалась на глазах. Свет отключали чаще, на более 8–10 часов, — отметил он.

Бывший президент заявил, что после событий 2010 года благодаря труду тысяч энергетиков и инженеров за пару лет удалось решить энергокризис в стране.

Напомним, с 1 августа 2023 года до 31 декабря 2026 года в Кыргызстане введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе.

В сентябре 2025 года министр энергетики КР Таалайбек Ибраев в интервью ИА «Кабар» предупредил граждан о самой сложной предстоящей зиме и призвал граждан к экономии электроэнергии. На сегодня государство потребляет больше электроэнергии, чем вырабатывает. Недостаток покрывают импортом электроэнергии из соседних стран.

В целях экономии электричества в административных государственных учреждениях страны ограничено внутреннее и наружное освещение и использование электроприборов в период с 18:00 до 06:00 часов. В школах введены меры экономии электроэнергии.

Для соблюдения требований закона о тишине, а также в целях энергосбережения все культурно-развлекательные заведения Бишкека не будут работать после 22:00.