Казахстанская IT-платформа широко представлена на территории Пакистана

Он высоко оценил усилия Правительства Пакистана по внедрению передовых цифровых решений.

— Премьер-министр Шахбаз Шариф постоянно подчеркивает важную роль цифровой трансформации в обеспечении конкурентоспособности пакистанской экономики. Казахстан разделяет эту дальновидную позицию и верит в преобразующий потенциал цифровых инноваций для обеих стран. Мы поставили перед собой амбициозную цель — стать полностью цифровой страной в течение ближайших нескольких лет. Для ее достижения мы учредили первое в нашем регионе министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Также создан Международный центр искусственного интеллекта, который служит ведущей платформой инноваций, исследований и технологического прогресса. Город Алатау, наш флагманский проект в области городского развития, станет комплексной правовой, цифровой и финансовой экосистемой, призванной привлекать капитал и стимулировать устойчивый рост в наиболее инновационных и перспективных секторах экономики. В прошлом году мы запустили два суперкомпьютера, что стало важным шагом на пути к разработке собственных крупных языковых моделей и ускорению технологического прогресса в Казахстане. Наши усилия привели к появлению крупных IT-игроков как на национальном, так и на глобальном уровне. Например, казахстанская IT-платформа InDrive широко представлена на территории Пакистана. По состоянию на 2025 год она занимает более 60% пакистанского рынка такси и является приложением номер один для городских поездок. Приглашаю пакистанских партнеров использовать наши IT- и инвестиционные возможности, — сказал Президент.

В завершение Глава государства отметил, что новый этап партнерства между Казахстаном и Пакистаном открывает широкие возможности для дальнейшего расширения взаимодействия по всему спектру двусторонней экономической повестки.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги переговоров с премьер-министром Пакистана, отметил, что Пакистан — надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами.