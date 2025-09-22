Казахстан развивается как ведущий образовательный центр региона - Хью Холман

- Не могли бы Вы представиться, пожалуйста?

Меня зовут Хью Холман, я Почетный консул Республики Казахстан в Аризоне, но на самом деле я участвую в проектах с Казахстаном с 6 февраля 1993 года.

- Поделитесь своим мнением о встрече с Президентом Казахстана?

Для меня большая честь встретиться сегодня с Президентом Касым-Жомартом Токаевым, обсуждены многие проекты, над которыми мы работали последние 30 лет. Основной проект на сегодняшний день - это проект со Смитсоновским институтом и его Центра культурного наследия.

Он направлен на обмен между ремесленниками из Соединенных Штатов и Казахстана с целью развития дальнейших и более глубоких отношений, основанных на моей работе, которой я занимаюсь уже 30 лет, чтобы сблизить мою страну, Соединенные Штаты, и Казахстан.

Мой штат Аризона поддерживает уже 32 года отношения с Республикой Казахстан, основанные на программе Министерства обороны Соединенных Штатов под названием «Партнеры в мире». Национальная гвардия штата Аризоны сотрудничает с казахстанскими военными в целях обмена опытом и развития отношений.

Кроме того, работа включает в себя образовательные проекты, призванные помочь Казахстану интернационализировать свою систему образования.

Поэтому, начиная с 2018 года, мы работали с Министерством образования над разработкой модели интернационализации образования для Казахстана.

Так, Казахстан мог бы не только привлечь международные университеты в страну для разработки образовательных программ для казахстанских студентов, но и создать условия для приезда людей со всего региона и всего мира с целью получения образования, потому что Казахстан развивается как ведущий образовательный центр региона.

Таким образом, это позволяет Казахстану экспортировать образование в регион и по всему миру, что дает прекрасную возможность укрепить свою мировую репутацию.

- Какое послание Вы могли дать казахстанской стороне и, возможно, американским инвесторам и крупному бизнесу?

Казахстан - это страна, в которую я влюбился. Это нация людей, которые демонстрируют высокий уровень трудолюбия и стремления к большим достижениям.

История Казахстана показывает, что он является лидером в мире как в культурном, так и в политическом плане.

Нынешнее руководство Казахстана представлено одними из лучших дипломатов, которых когда-либо видел мир, это удивительная группа лидеров, которые выводят Казахстан на передовые позиции среди всех стран мира.

Я с нетерпением жду, что вскоре Казахстан будет рассматриваться как одна из великих мировых сверхдержав.

