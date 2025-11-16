Казахстан предложил разработать Комплексную стратегию развития транспортной системы ЦА

Касым-Жомарт Токаев отметил существенные успехи в укреплении экономической базы регионального взаимодействия.

— Растет число совместных предприятий, реализуются крупные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, агропромышленности и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры, открываются новые пропускные пункты, расширяется авто- и железнодорожное сообщение. В итоге объем внутрирегиональной торговли в прошлом году достиг 11,5 млрд долларов. Думаю, что мы будем всесторонне поддерживать эту положительную динамику, чтобы в перспективе довести данный показатель до 20 млрд долларов, — отметил он.

Глава государства призвал к запуску прорывных проектов в перспективных сферах. По его словам, Казахстан готов к взаимовыгодной работе в этом направлении, в том числе через создание совместных предприятий по глубокой переработке зерна, масличных и мясомолочных продуктов, развитию животноводства и органического растениеводства.

Также имеются перспективы в строительстве современных хранилищ, логистических центров и производстве готовой пищевой продукции для внутренних потребностей и для экспорта.

По мнению Президента, в условиях происходящих изменений на мировой арене страны Центральной Азии обладают уникальным шансом превратить регион в ключевой транзитный узел Евразии. При этом, как убежден Глава государства, только согласованные действия позволят максимально раскрыть потенциал региона.

— Чтобы избежать дублирования проверок, избыточных бюрократических процедур при прохождении границ, считаем целесообразным рассмотреть вопрос внедрения Единой системы электронного сопровождения грузов. Для дальнейшего укрепления потенциала региона предлагаем начать совместную разработку Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии. Широкие возможности предоставляют активно формирующиеся сети приграничных промышленных хабов. В рамках их дальнейшего развития нам нужно сосредоточиться на запуске высокотехнологичных проектов, — заявил Президент.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева находится с государственным визитом в Ташкенте.

Ранее Главы двух государств провели переговоры.

Позже Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев выступили на втором заседании Высшего межгосударственного совета, а также приняли участие в церемонии запуска совместных проектов.

Также Шавкат Мирзиёев вручил Касым-Жомарту Токаеву высшую госнаграду Узбекистана.

В рамках госвизита Главы государств подписали ряд документов.

16 ноября Президент Казахстана выступил на VII Консультативной встрече глав государств ЦА.