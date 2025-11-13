Казахстан и Россия — надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники — Токаев
Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, проходящего в Уральске, в формате видеоконференцсвязи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой. Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется новым содержанием. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов. Пользуясь данной возможностью, выражаю искреннюю признательность Президенту России за неизменное внимание и поддержку деятельности Форума, так и укрепление взаимного сотрудничества во всех сферах. Убежден, совместными усилиями мы добьемся всех поставленных целей, — сказал Президент Казахстана.
По итогам переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подпишут Декларацию о переходе межгосударственных отношений Республики Казахстан и Российской Федерации до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.
Также в присутствии глав государств состоится обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами.
Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина 11 ноября прибыл с государственным визитом в Москву. Торжественная церемония приветствия, начавшаяся еще в небе, где борт № 1 в знак особого уважения сопровождали истребители и вертолеты, продолжилась в аэропорту Внуково с участием военного оркестра и почетного караула.
После в Кремле прошла неформальная встреча глав двух государств, которая длилась 2,5 часа. Также состоялся неформальный ужин президентов.
Программу второго дня открыла церемония возложения цветов к мемориалу в Александровском саду. Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Также сегодня состоялись переговоры Президентов Казахстана и России.