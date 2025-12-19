РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:24, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев назвал одну из решающих сил, формирующих современный мир

    Выступая с лекцией в Университете ООН в Токио, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул уникальное положение Университета ООН для продвижения международных исследований в области ИИ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    В продолжение темы Глава государства напомнил о выдвинутой Казахстаном инициативе по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН. Он предложил Университету ООН принять активное участие в проведении научных исследований в поддержку этих усилий. Говоря о будущем, Касым-Жомарт Токаев назвал искусственный интеллект одной из решающих сил, формирующих современный мир. Вместе с тем, по его мнению, возникают и риски, связанные с неравным доступом к ИИ и его неправомерным использованием, в том числе в военных целях.

    — Организация Объединенных Наций должна играть центральную координирующую роль — так же, как она когда-то сформировала универсальные нормы в области ядерной безопасности или гражданской авиации. Как глобальный университет, расположенный в одном из ведущих технологических центров мира, Университет ООН занимает уникальное положение для продвижения международных исследований в области возможностей, рисков и управления ИИ, — отметил Президент.

    Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

    Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

    Также в ходе лекции Президент Казахстана заявил, что считает реформу Совета Безопасности крайне важной и безотлагательной задачей.

    Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой.

    Ранее сообщалось, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

