Касым-Жомарт Токаев назвал одну из решающих сил, формирующих современный мир

В продолжение темы Глава государства напомнил о выдвинутой Казахстаном инициативе по учреждению Международной водной организации под эгидой ООН. Он предложил Университету ООН принять активное участие в проведении научных исследований в поддержку этих усилий. Говоря о будущем, Касым-Жомарт Токаев назвал искусственный интеллект одной из решающих сил, формирующих современный мир. Вместе с тем, по его мнению, возникают и риски, связанные с неравным доступом к ИИ и его неправомерным использованием, в том числе в военных целях.

— Организация Объединенных Наций должна играть центральную координирующую роль — так же, как она когда-то сформировала универсальные нормы в области ядерной безопасности или гражданской авиации. Как глобальный университет, расположенный в одном из ведущих технологических центров мира, Университет ООН занимает уникальное положение для продвижения международных исследований в области возможностей, рисков и управления ИИ, — отметил Президент.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

Там он представил свое видение перспектив построения более справедливого и стабильного мира в условиях обострения кризисов и серьезного ослабления механизмов многостороннего сотрудничества, отметил, что всеобъемлющая реформа ООН становится не риторическим вопросом, а общим приоритетом и стратегической необходимостью.

Также в ходе лекции Президент Казахстана заявил, что считает реформу Совета Безопасности крайне важной и безотлагательной задачей.

Особое место в выступлении заняла проблематика, связанная с нарастающей ядерной угрозой.

Ранее сообщалось, что с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.