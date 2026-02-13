Как будут готовить и проводить референдум по новой Конституции в Казахстане

Подготовка и организация

Подготовка и проведение голосования поручены Центральной избирательной комиссии, которая будет выполнять функции Центральной комиссии референдума. В работе также задействованы территориальные и участковые избирательные комиссии. Общая продолжительность кампании — 32 дня со дня назначения референдума до дня голосования.

Календарный план

Агитационный период начался со вчерашнего дня и завершится в 00.00 часов 14 марта 2026 года.

21 февраля будут опубликованы составы территориальных и участковых комиссий и сведения о границах участков референдума.

22 февраля комиссии референдума получат списки граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

27 февраля начнется оповещение граждан о времени и месте голосования.

С 12 по 14 марта будет осуществляться доставка бюллетеней в УКР.

14 марта объявлен Днем тишины, когда запрещена любая агитационная деятельность.

15 марта состоится само голосование.

Сколько граждан примут участие

Как сообщил член Центральной комиссии референдума Азамат Айманакумов, в референдуме смогут принять участие 12 416 759 граждан Казахстана.

По стране будет работать 10 413 участков референдума, из них:

9 779 — по месту регистрации граждан;

634 — в местах временного пребывания;

82 участка — за рубежом (в 64 странах).



Правила агитации

В период подготовки и проведения референдума агитация может осуществляться:

через средства массовой информации;

посредством митингов, собраний и сходов граждан (в соответствии с законом «О порядке проведения мирных собраний в РК»);

путем распространения печатных агитационных материалов.

Запрещается:

распространение анонимных агитационных материалов. За изготовление или распространение материалов без указания заказчика и изготовителя, а также за изготовление агитационной продукции за пределами РК предусмотрен штраф в размере 25 МРП;

агитация, направленная на насильственное изменение конституционного строя, нарушение территориальной целостности республики, подрыв безопасности государства, развязывание войны, пропаганду социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия;

проведение агитации в день тишины и в день голосования. За нарушение предусмотрен штраф от 15 до 35 МРП.

Бюджет референдума

Как сообщил член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник, предварительная оценка расходов на проведение республиканского референдума составит 20,8 млрд тенге. При этом 75% расходов будет направлено на оплату работы членов участковых комиссии. Он также отметил, что средства будут выделены из резерва Правительства страны.

О важности участия

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров призвал казахстанцев принять участие в голосовании. Он напомнил, что гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является включение граждан в списки участников.

— Призываем вас проявить гражданскую ответственность и реализовать 15 марта 2026 года свое право на участие в республиканском референдуме! — отметил Нурлан Абдиров.

Напомним, 12 февраля был опубликован доработанный с учетом предложений граждан и экспертов проект новой Конституции. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

В случае одобрения новой Конституции на референдуме дата ее принятия будет объявлена Днем Конституции Республики Казахстан.

Мы также писали о том, что в Астане ведущие общественно-политические силы страны объединились в Общенациональную коалицию «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!».