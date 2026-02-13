Сколько денег потребуется на референдум по новой Конституции в Казахстане

Он отметил, что 75% расходов будет направлено на оплату работы членов участковых комиссии.

— Сейчас смета находится на обсуждении и анализе Министерства финансов. В ближайшие часы, я думаю, мы выйдем на ту цифру, которая будет окончательно определять расходы предстоящего референдума. Предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 млрд тенге. Хочу подчеркнуть, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому средства будут выделяться из резерва Правительства, — сказал он на брифинге в ЦИК.