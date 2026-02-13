РУ
    18:26, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Сколько денег потребуется на референдум по новой Конституции в Казахстане

    Член Центральной комиссии референдума Михаил Бортник озвучил предварительный бюджет республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Михаил Бортник
    Фото: gov.kz

    Он отметил, что 75% расходов будет направлено на оплату работы членов участковых комиссии.

    — Сейчас смета находится на обсуждении и анализе Министерства финансов. В ближайшие часы, я думаю, мы выйдем на ту цифру, которая будет окончательно определять расходы предстоящего референдума. Предварительный расчет расходов для проведения референдума составил 20,8 млрд тенге. Хочу подчеркнуть, что данные средства в республиканском бюджете на 2026 год не предусмотрены, поэтому средства будут выделяться из резерва Правительства, — сказал он на брифинге в ЦИК. 

    Отметим, в референдуме по принятию проекта новой Конституции Казахстана могут принять участие 12 416 759 жителей республики.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Референдум
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
