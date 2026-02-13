Свыше 12 млн казахстанцев примут участие в референдуме по новой Конституции

Он отметил, что для проведения референдума Центральная избирательная комиссия подготовила восемь ключевых документов.

Всего по стране будет работать 10 413 участков референдума. Из них: 9 779 участков – по месту регистрации граждан; 634 участка – в местах временного пребывания; том числе 82 участка за рубежом (в 64 странах).

Всего на данный момент в списки включены 12 416 759 граждан Казахстана.

Он добавил, что Центральная комиссия и комиссии всех уровней обеспечат законность, прозрачность и корректность проведения референдума.

Ранее был утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции.