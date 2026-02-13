Свыше 12 млн казахстанцев примут участие в референдуме по новой Конституции
В референдуме по принятию проекта новой Конституции Казахстана могут принять участие 12 416 759 жителей республики, сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Азамат Айманакумов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что для проведения референдума Центральная избирательная комиссия подготовила восемь ключевых документов.
Всего по стране будет работать 10 413 участков референдума. Из них: 9 779 участков – по месту регистрации граждан; 634 участка – в местах временного пребывания; том числе 82 участка за рубежом (в 64 странах).
Всего на данный момент в списки включены 12 416 759 граждан Казахстана.
Он добавил, что Центральная комиссия и комиссии всех уровней обеспечат законность, прозрачность и корректность проведения референдума.
Ранее был утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции.