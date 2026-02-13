РУ
    18:03, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Свыше 12 млн казахстанцев примут участие в референдуме по новой Конституции

    В референдуме по принятию проекта новой Конституции Казахстана могут принять участие 12 416 759 жителей республики, сообщил член Центральной избирательной комиссии РК Азамат Айманакумов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

    Он отметил, что для проведения референдума Центральная избирательная комиссия подготовила восемь ключевых документов.

    Всего по стране будет работать 10 413 участков референдума. Из них: 9 779 участков – по месту регистрации граждан; 634 участка – в местах временного пребывания; том числе 82 участка за рубежом (в 64 странах).

    Всего на данный момент в списки включены 12 416 759 граждан Казахстана.

    Он добавил, что Центральная комиссия и комиссии всех уровней обеспечат законность, прозрачность и корректность проведения референдума.

    Ранее был утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции.

    Карина Кущанова
