Утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции

В соответствии с утвержденным планом, агитационный период начнется 12 февраля и завершится в 00.00 часов 14 марта 2026 года.

Фото: Центральная комиссия референдума РК

21 февраля будут опубликованы составы территориальных и участковых комиссий, а также сведения о границах участков референдума.

22 февраля комиссии референдума получат списки граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

С 27 февраля по 4 марта предусмотрено оповещение граждан о времени и месте голосования.

Доставка бюллетеней в участковые избирательные комиссии запланирована на 12–14 марта.

14 марта объявлено Днем тишины, когда запрещена любая агитационная деятельность.

Голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.

Как сообщалось ранее, в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.