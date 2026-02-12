РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:12, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции

    На заседании Центральной комиссии референдума РК утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Референдум
    Коллаж: Kazinform

    В соответствии с утвержденным планом, агитационный период начнется 12 февраля и завершится в 00.00 часов 14 марта 2026 года.

    Основные этапы референдума РК
    Фото: Центральная комиссия референдума РК

    21 февраля будут опубликованы составы территориальных и участковых комиссий, а также сведения о границах участков референдума.

    22 февраля комиссии референдума получат списки граждан, имеющих право участвовать в голосовании.

    С 27 февраля по 4 марта предусмотрено оповещение граждан о времени и месте голосования.

    Доставка бюллетеней в участковые избирательные комиссии запланирована на 12–14 марта.

    14 марта объявлено Днем тишины, когда запрещена любая агитационная деятельность.

    Голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.

    Как сообщалось ранее, в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Референдум
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум