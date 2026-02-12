Утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции
На заседании Центральной комиссии референдума РК утвержден календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соответствии с утвержденным планом, агитационный период начнется 12 февраля и завершится в 00.00 часов 14 марта 2026 года.
21 февраля будут опубликованы составы территориальных и участковых комиссий, а также сведения о границах участков референдума.
22 февраля комиссии референдума получат списки граждан, имеющих право участвовать в голосовании.
С 27 февраля по 4 марта предусмотрено оповещение граждан о времени и месте голосования.
Доставка бюллетеней в участковые избирательные комиссии запланирована на 12–14 марта.
14 марта объявлено Днем тишины, когда запрещена любая агитационная деятельность.
Голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.
Как сообщалось ранее, в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.