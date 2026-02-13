Референдум по новой Конституции: казахстанцев призвали реализовать право голоса

Он напомнил казахстанцам о том, что гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является включение их в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

— Списки составляются местными исполнительными органами основании вашей постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления. Сведения об участках для голосования и их границы будут опубликованы соответствующими акимами до 21 февраля 2026 года. Узнать свой участок и проверить свое включение в список вы можете, обратившись в местный исполнительный орган по месту вашей регистрации. В случае отсутствия в списке, вы вправе подать соответствующее заявление в акимат, — сказал он.

С 27 февраля 2026 года на участке голосования гражданину будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений, можно будет обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума.

— Призываем вас проявить гражданскую ответственность и реализовать 15 марта 2026 года свое право на участие в республиканском референдуме! — обратился к казахстанцам Нурлан Абдиров.

Напомним, голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.

Ранее был утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции.