РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:21, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Референдум по новой Конституции: казахстанцев призвали реализовать право голоса

    Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров призвал казахстанцев принять участие в предстоящем референдуме по проекту новой Конституции РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурлан Абдиров
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Он напомнил казахстанцам о том, что гарантией реализации конституционного права на участие в референдуме является включение их в списки граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме.

    — Списки составляются местными исполнительными органами основании вашей постоянной регистрации по месту жительства на территории конкретного участка для голосования. Временно зарегистрированные граждане включаются в списки на основании поданного заявления. Сведения об участках для голосования и их границы будут опубликованы соответствующими акимами до 21 февраля 2026 года. Узнать свой участок и проверить свое включение в список вы можете, обратившись в местный исполнительный орган по месту вашей регистрации. В случае отсутствия в списке, вы вправе подать соответствующее заявление в акимат, — сказал он. 

    С 27 февраля 2026 года на участке голосования гражданину будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме. При необходимости внесения каких-либо изменений, можно будет обратиться с заявлением в участковую комиссию референдума.

    — Призываем вас проявить гражданскую ответственность и реализовать 15 марта 2026 года свое право на участие в республиканском референдуме! — обратился к казахстанцам Нурлан Абдиров.

    Напомним, голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.

    Ранее был утвержден календарный план подготовки к республиканскому референдуму по новой Конституции.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Референдум
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум