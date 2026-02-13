Член Ляззат Суйндик рассказала, какая агитация запрещена в период подготовки и проведения референдума.

Она напомнила, что агитация осуществляется:

через СМИ;

посредством митингов, собраний и сходов граждан. При этом они проводиться должны в соответствии с законом «О порядке проведения мирных собраний в РК»;

путем распространения печатных агитационных материалов.

Запрещается распространение анонимных агитационных материалов.

— Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за изготовление или распространение в период подготовки проведения республиканского референдума агитационных материалов, не содержащих информацию об организациях, выпустивших данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также изготовление агитационных материалов за пределами территории Казахстана, распространение анонимных агитационных материалов, — перечислила Ляззат Суйндик.

За эти деяния предусмотрен штраф в размере 25 МРП.

Также не допускается агитация о насильственном изменении конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

Запрещается агитация в предшествующий референдуму день и в день референдума. За это предусмотрена административная ответственность — штраф составляет от 15 до 35 МРП.

Напомним, голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.

Казахстанцев призвали реализовать право голоса на референдуме.