РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Какая агитация запрещена в период подготовки и проведения референдума

    В Центральной комиссии референдума обозначили правила проведения агитационной кампании и меры ответственности за их несоблюдение, передает корреспондент агентства Kazinform.

    референдум
    Фото: Мақсат Шағирбай / Kazinform

    Член  Ляззат Суйндик рассказала, какая агитация запрещена в период подготовки и проведения референдума. 

    Она напомнила, что агитация осуществляется:

    • через СМИ;
    • посредством митингов, собраний и сходов граждан. При этом они проводиться должны в соответствии с законом «О порядке проведения мирных собраний в РК»; 
    • путем распространения печатных агитационных материалов.

    Запрещается распространение анонимных агитационных материалов.

    — Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за изготовление или распространение в период подготовки проведения республиканского референдума агитационных материалов, не содержащих информацию об организациях, выпустивших данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также изготовление агитационных материалов за пределами территории Казахстана, распространение анонимных агитационных материалов, — перечислила Ляззат Суйндик.

    За эти деяния предусмотрен штраф в размере 25 МРП.

    Также не допускается агитация о насильственном изменении конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

    Запрещается агитация в предшествующий референдуму день и в день референдума. За это предусмотрена административная ответственность — штраф составляет от 15 до 35 МРП.

    Напомним, голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.

    Казахстанцев призвали реализовать право голоса на референдуме.

    Теги:
    Конституция Конституционная реформа Референдум
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум