Какая агитация запрещена в период подготовки и проведения референдума
В Центральной комиссии референдума обозначили правила проведения агитационной кампании и меры ответственности за их несоблюдение, передает корреспондент агентства Kazinform.
Член Ляззат Суйндик рассказала, какая агитация запрещена в период подготовки и проведения референдума.
Она напомнила, что агитация осуществляется:
- через СМИ;
- посредством митингов, собраний и сходов граждан. При этом они проводиться должны в соответствии с законом «О порядке проведения мирных собраний в РК»;
- путем распространения печатных агитационных материалов.
Запрещается распространение анонимных агитационных материалов.
— Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за изготовление или распространение в период подготовки проведения республиканского референдума агитационных материалов, не содержащих информацию об организациях, выпустивших данные материалы, лицах, сделавших заказ, а также изготовление агитационных материалов за пределами территории Казахстана, распространение анонимных агитационных материалов, — перечислила Ляззат Суйндик.
За эти деяния предусмотрен штраф в размере 25 МРП.
Также не допускается агитация о насильственном изменении конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.
Запрещается агитация в предшествующий референдуму день и в день референдума. За это предусмотрена административная ответственность — штраф составляет от 15 до 35 МРП.
Напомним, голосование по республиканскому референдуму состоится 15 марта 2026 года.
Казахстанцев призвали реализовать право голоса на референдуме.