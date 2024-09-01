Кадровые назначения за неделю в Казахстане

На этой неделе в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в государственных органах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аян Магузумов назначен заместителем руководителя аппарата правительства РК. Ранее он долгое время занимал различные должности в отделе индустриально-инновационного развития канцелярии Премьер-министра РК.

Болат Куренбеков занял пост заместителя акима Алматинской области. Начал трудовую деятельность в 2000 году в Павлодарском областном департаменте КНБ. Работал в различных департаментах КНБ по Павлодарской, Алматинской области и Астаны с Алматой. Также занимал руководящие должности в центральном аппарате КНБ.

Серик Абденов назначен на должность уполномоченного по этике аппарата акима Актюбинской области. Начал трудовую деятельность в 1991 году в Актюбинской прокуратуре и занимал разные руководящие должности. Также работал зампрокурора Актюбинской и Костанайской областей. .

Руководителем управления природных ресурсов Актюбинской области назначен Аскар Джубалиев. Долгое время работал агрономом, с 2011 по 2018 занимал должность акима Кобдинского и Темирского районов. С 2018 года работал акимом Каргалинского района.

Должность председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК занял Казбек Ташимов. Он будет курировать вопросы биологической и пищевой безопасности. Ташимов с 2011 года возглавлял отдел ветеринарии управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области. В 2015 году был назначен руководителем управления ветеринарии Западно-Казахстанской области.

Дархан Амрин назначен на должность руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития. Амрин начал работу экспертом департамента и государственных закупок Минтранспорта, а также главным специалистом департамента экономического развития АО «НК «Казавтожол». Занимал должности замруководителя акима Северо-Казахстанской области, заместителем руководителя управления предпринимательства.

Ришат Турдыбеков занял должность акима столичного района Нура. С 2005 года занимал различные должности в акимате Астаны: начал карьеру трудовым специалистом в аппарате акима района «Алматы» города Астаны и дорос до заместителя акима районы «Байконыр».

Бахит Ерегенов решением общего собрания участников руководителем ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) назначен директором Шымкентского НПЗ. Трудовую деятельность начинал начальником установки цеха первичной переработки нефти и термического крекинга, а затем заместителем начальника цеха №1 первичной переработки нефти и термического крекирования топливно-коксового производства «ЛУКойл - Волгограднефтепереработка». В 2011 г. пришёл на Шымкентский НПЗ, работая на должностях от менеджера до директора по контролю проектов департамента инжиниринга и управления проектом, затем директора по производству. С 2019 года занимал должность технического директора ТОО «ПКОП».



Советником акима Акмолинской области назначен Ануар Кумпекеев. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, получил степень магистра в Брэдфордском университете в Великобритании. Трудовую карьеру начал в 2005 году. С июля 2012 года занимал должности заместителя акима города Степногорск Акмолинской области, с мая 2015 года - акима города Степногорск, с августа 2018 года - акима города Павлодара. С октября 2020 года работал заместителем председателя правления АО «Транстелеком».