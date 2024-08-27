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    12:13, 27 Август 2024 | GMT +6

    Ришат Турдыбеков назначен акимом столичного района Нура

    Ришат Турдыбеков
    Фото: акимат Астаны

    В Астане по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Нура. Им стал 44-летний Ришат Турдыбеков, передает агентство Kazinform со ссылкой на прсс-службу столичного акимата.

    Трудовую деятельность начал с 2001 года в компании ТОО «Автолизинг Казахстан» (город Алматы). С 2005 года работал главным специалистом отдела жизнеобеспечения, отдела благоустройства, производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы» города Астаны.

    С декабря 2011 года по март 2019 года работал заместителем акима района «Сарыарка» города Астаны. Также занимал должность заместителя акима района «Есиль» столицы.

    С сентября 2019 года работал заместителем акима района «Байконыр» столицы.

    В рамках поручений Главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Астана Акимат Акимы
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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