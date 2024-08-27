Ришат Турдыбеков назначен акимом столичного района Нура

В Астане по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами городского маслихата по принципу меритократии назначен аким района Нура. Им стал 44-летний Ришат Турдыбеков, передает агентство Kazinform со ссылкой на прсс-службу столичного акимата.

Трудовую деятельность начал с 2001 года в компании ТОО «Автолизинг Казахстан» (город Алматы). С 2005 года работал главным специалистом отдела жизнеобеспечения, отдела благоустройства, производственно-технического отдела аппарата акима района «Алматы» города Астаны.

С декабря 2011 года по март 2019 года работал заместителем акима района «Сарыарка» города Астаны. Также занимал должность заместителя акима района «Есиль» столицы.

С сентября 2019 года работал заместителем акима района «Байконыр» столицы.

В рамках поручений Главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.