Ануар Кумпекеев назначен советником акима Акмолинской области

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на заседании акимата области представил нового советника. Им стал Ануар Кумпекеев, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

Ануар Каиргельдыевич Кумпекеев окончил Московский государственный университет имени Ломоносова по квалификации «бакалавр экономики», в 2007 году получил степень магистра экономической политики в Брэдфордском университете в Великобритании, выпускник международной стипендии Президента «Болашак».

Трудовую деятельность начал в сентябре 2005 года ведущим специалистом Департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Республики Казахстан. С октября 2007 года работал директором департамента стратегического развития, директором департамента маркетинга и коммерциализации РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан». С сентября 2008 года работал на различных руководящих должностях в коммерческих структурах. С декабря 2009 года директор департамента АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ», с июля 2011 года член правления – управляющий директор.

С июля 2012 года занимал должности заместителя акима города Степногорск Акмолинской области, с мая 2015 года - акима города Степногорск, с августа 2018 года - акима города Павлодар.

С октября 2019 года являлся советником председателя правления АО «Транстелеком». С октября 2020 года по настоящее время работал заместителем председателя правления АО «Транстелеком».