Назначен новый зампредседателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Сегодня был назначен новый заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК — Казбек Ташимов, передает агентство Kazinform.

Казбек Ташимов назначен на должность заместителя председателя Комитета в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 августа 2024 года № 11-1-4/335. В новой должности он будет курировать вопросы биологической и пищевой безопасности.

До назначения на эту должность, Казбек Ташимов занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области.

Он родился в 1980 году в селе Каменка Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

В 2001 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Ветеринарная санитария». В 2005 году получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» в том же университете.

Профессиональную деятельность Казбек Ташимов начал в 2002 году в должности ведущего специалиста Таскалинского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в селе Таскала Западно-Казахстанской области. В период с 2005 по 2011 годы он занимал различные должности в аппарате акима Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

С 2011 года Ташимов возглавлял отдел ветеринарии управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области в городе Уральск, а в 2015 году был назначен руководителем управления ветеринарии Западно-Казахстанской области.

C 2017 по 2021 год работал заместителем руководителя управления ветеринарии Западно-Казахстанской области, город Уральск.

С 2021 по 2024 год возглавлял управление сельского хозяйства Мангистауской области в городе Актау.