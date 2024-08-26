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    17:49, 26 Август 2024 | GMT +6

    Назначен новый зампредседателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

    Казбек Ташимов
    Фото: Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК

    Сегодня был назначен новый заместитель председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК — Казбек Ташимов, передает агентство Kazinform.

    Казбек Ташимов назначен на должность заместителя председателя Комитета в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 августа 2024 года № 11-1-4/335. В новой должности он будет курировать вопросы биологической и пищевой безопасности.

    До назначения на эту должность, Казбек Ташимов занимал должность руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области.

    Он родился в 1980 году в селе Каменка Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

    В 2001 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Ветеринарная санитария». В 2005 году получил второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» в том же университете.

    Профессиональную деятельность Казбек Ташимов начал в 2002 году в должности ведущего специалиста Таскалинского районного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в селе Таскала Западно-Казахстанской области. В период с 2005 по 2011 годы он занимал различные должности в аппарате акима Таскалинского района Западно-Казахстанской области.

    С 2011 года Ташимов возглавлял отдел ветеринарии управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области в городе Уральск, а в 2015 году был назначен руководителем управления ветеринарии Западно-Казахстанской области.

    C 2017 по 2021 год работал заместителем руководителя управления ветеринарии Западно-Казахстанской области, город Уральск.

    С 2021 по 2024 год возглавлял управление сельского хозяйства Мангистауской области в городе Актау.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Минсельхоз Назначения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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