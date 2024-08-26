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    13:18, 26 Август 2024 | GMT +6

    Серик Абденов назначен уполномоченным по этике в Актюбинской области

    Серик Абденов
    Фото: акимат Актюбинской области

    Серик Абденович Абденов назначен на должность уполномоченного по этике аппарата акима Актюбинской области. Приказ о назначении подписал руководитель аппарата акима области, передает агентство Kazinform.

    Он родился в 1966 году в Кандыагаше Мугалжарского района Актюбинской области. Имеет высшее образование: в 1991 году – окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова.

    Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актюбинской городской прокуратуре. Далее занимал разные руководящие должности в прокуратуре Актюбинской области.

    Работал прокурором Айтекебийского района, города Актобе, заместителем прокурора Актюбинской и Костанайской областей.

    С 2016 по 2024 год занимал должность начальника департамента комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Актюбинской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Акимат Актюбинская область
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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