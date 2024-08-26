Серик Абденов назначен уполномоченным по этике в Актюбинской области

Серик Абденович Абденов назначен на должность уполномоченного по этике аппарата акима Актюбинской области. Приказ о назначении подписал руководитель аппарата акима области, передает агентство Kazinform.

Он родился в 1966 году в Кандыагаше Мугалжарского района Актюбинской области. Имеет высшее образование: в 1991 году – окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова.

Трудовую деятельность начал в 1991 году в Актюбинской городской прокуратуре. Далее занимал разные руководящие должности в прокуратуре Актюбинской области.

Работал прокурором Айтекебийского района, города Актобе, заместителем прокурора Актюбинской и Костанайской областей.

С 2016 по 2024 год занимал должность начальника департамента комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК по Актюбинской области.