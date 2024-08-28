Назначен руководитель Шымкентского НПЗ

Решением общего собрания участников руководителем ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП) назначен Бахит Ерегенов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

27 августа директор департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз» Едил Утеков представил Б.Ерегенова коллективу предприятия.

Ерегенов Бахит Таскинович родился 5 января 1965 года. В 1990 году окончил Казахский химико-технологический институт (ныне Южно-Казахстанский государственный университет имени М.О.Ауэзова) с дипломом инженера химика-технолога по специальности «химическая технология топлива и углеродных материалов».

Трудовую деятельность начинал начальником установки цеха первичной переработки нефти и термического крекинга, а затем заместителем начальника цеха №1 первичной переработки нефти и термического крекирования топливно-коксового производства «ЛУКойл - Волгограднефтепереработка». В разные годы работал в подразделениях нефтепереработки и нефтехимии АО НК «КазМунайГаз».

В 2011 г. пришёл на Шымкентский НПЗ, пройдя путь от менеджера до директора по контролю проектов департамента инжиниринга и управления проектом, затем директора по производству. С 2019 года занимал должность технического директора ТОО «ПКОП».

Напомним, в июле 2024 года Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоуляном, прибывшим в Казахстан в рамках государственного визита Председателя Китайской Народной Республики.

Особое внимание на встрече уделено совместному проекту по увеличению производственной мощности Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Участники встречи обсудили текущую стадию проекта и подтвердили намерение ускорить темпы модернизации для своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

С учетом расширения Шымкентского НПЗ рассмотрены меры по обеспечению завода достаточным объемом сырья и расширению нефтепроводов Кенкияк — Атырау и Кенкияк — Кумколь.