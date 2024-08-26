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    11:19, 26 Август 2024 | GMT +6

    Аян Магузумов назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РК

    Аян Магузумов
    Фото: Правительство РК

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Магузумов Аян Еранович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата Правительства, передает агентство Kazinform.

    Аян Магузумов родился в 1987 году в Акмолинской области.

    Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «Экономист», Университет Шеффилда (Великобритания) со степенью магистра государственного управления.

    Трудовую деятельность начал в 2009 году.

    2009-2011 гг. - эксперт Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    2011-2012 гг. - главный эксперт Департамента автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций РК.

    2012-2013 гг. - главный эксперт Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

    2013-2018 гг. - главный консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

    С мая 2018 г. — заведующий сектором Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

    С апреля 2019 г. — главный инспектор Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

    С ноября 2019 г. — заместитель заведующего Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

    С октября 2021 г. - заведующий Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

    С февраля 2023 года — заведующий Отделом развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства РК.

    С апреля 2024 года по настоящее время – заведующий Отделом индустриального и инфраструктурного развития Аппарата Правительства РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство РК Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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