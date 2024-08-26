Аян Магузумов назначен заместителем руководителя Аппарата Правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Магузумов Аян Еранович назначен на должность заместителя руководителя Аппарата Правительства, передает агентство Kazinform.

Аян Магузумов родился в 1987 году в Акмолинской области.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «Экономист», Университет Шеффилда (Великобритания) со степенью магистра государственного управления.

Трудовую деятельность начал в 2009 году.

2009-2011 гг. - эксперт Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2011-2012 гг. - главный эксперт Департамента автомобильного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций РК.

2012-2013 гг. - главный эксперт Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

2013-2018 гг. - главный консультант Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

С мая 2018 г. — заведующий сектором Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

С апреля 2019 г. — главный инспектор Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

С ноября 2019 г. — заместитель заведующего Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

С октября 2021 г. - заведующий Отдела индустриально-инновационного развития Канцелярии Премьер-министра РК.

С февраля 2023 года — заведующий Отделом развития реального сектора и регионов Аппарата Правительства РК.

С апреля 2024 года по настоящее время – заведующий Отделом индустриального и инфраструктурного развития Аппарата Правительства РК.