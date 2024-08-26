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    12:48, 26 Август 2024 | GMT +6

    Болат Куренбеков назначен заместителем акима Алматинской области

    Болат Куренбеков
    Фото: акимат Алматинской области

    Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Болат Куренбеков назначен на должность заместителя акима региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Болат Куренбеков родился в 1977 году. В 2000 году окончил Академию КНБ по специальности «юриспруденция», в 2019 году - Жетысуский университет имени И. Жансугурова по специальности «Государственное и местное управление», в 2021 году - Жетысуский университет имени И. Жансугурова по специальности «юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 2000 году в Павлодарском областном департаменте КНБ. В разные годы работал в департаментах КНБ РК по Павлодарской, Алматинской областях, Алматы, Астане, а также на руководящих должностях в центральном аппарате КНБ РК.

    С октября 2021 года был первым заместителем начальника департамента КНБ по Костанайской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения Акимат Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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