Болат Куренбеков назначен заместителем акима Алматинской области

Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Болат Куренбеков назначен на должность заместителя акима региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Болат Куренбеков родился в 1977 году. В 2000 году окончил Академию КНБ по специальности «юриспруденция», в 2019 году - Жетысуский университет имени И. Жансугурова по специальности «Государственное и местное управление», в 2021 году - Жетысуский университет имени И. Жансугурова по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2000 году в Павлодарском областном департаменте КНБ. В разные годы работал в департаментах КНБ РК по Павлодарской, Алматинской областях, Алматы, Астане, а также на руководящих должностях в центральном аппарате КНБ РК.

С октября 2021 года был первым заместителем начальника департамента КНБ по Костанайской области.