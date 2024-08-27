Руководителя управления предпринимательства назначили в СКО

В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы акимата области, должность занял 34-летний Дархан Амрин.

Уроженец города Сергеевки нынешнего района Шал акына. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «бакалавр экономики и бизнеса», Агротехнический университет им. С. Сейфуллина – «магистр экономических наук», Северо-Казахстанский государственный университет - «агрономия».

Работал экспертом департамента юридической работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникации РК, главным специалистом департамента экономического развития АО «НК «Казавтожол», заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области по вопросам контроля и исполнения поручений, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, акимом Айыртауского района. Возглавлял специальную экономическую зону Qyzyljar.

До настоящего назначения работал региональным директором НК «Kazakh Invest».