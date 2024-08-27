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    11:01, 27 Август 2024 | GMT +6

    Руководителя управления предпринимательства назначили в СКО

    чиновники
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    В Северо-Казахстанской области назначили нового руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы акимата области, должность занял 34-летний Дархан Амрин.

    Уроженец города Сергеевки нынешнего района Шал акына. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева по специальности «бакалавр экономики и бизнеса», Агротехнический университет им. С. Сейфуллина – «магистр экономических наук», Северо-Казахстанский государственный университет - «агрономия».

    Работал экспертом департамента юридической работы и государственных закупок Министерства транспорта и коммуникации РК, главным специалистом департамента экономического развития АО «НК «Казавтожол», заместителем руководителя аппарата акима Северо-Казахстанской области по вопросам контроля и исполнения поручений, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития, акимом Айыртауского района. Возглавлял специальную экономическую зону Qyzyljar.

    До настоящего назначения работал региональным директором НК «Kazakh Invest».

    Теги:
    Кадровые назначения Северо-Казахстанская область Бизнес Регионы Казахстана Регионы Назначения
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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