Кадровые назначения в Казахстане за неделю

На прошедшей неделе прошел ряд кадровых перестановок в центральных и местных госорганах, передает корреспондент агентства Kazinform.

Распоряжением Главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником Президента Республики Казахстан. Ранее он занимал должность председателя правления АО «Казахтелеком». На его место пришел Багдат Мусин, который до этого был министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК назначен полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев. До этого он работал заместителем начальников департаментов по ЧС в Акмолинской и Западно-Казахстанской областях.

А заместителем председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК стал Руслан Орманбаев. Ранее он занимал различные должности в акиматах Астаны и Алматы.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям начальником департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области назначен полковник Рашид Блялов, который ранее занимал должность заместителя начальника департамента Западно-Казахстанской области.

Кайрат Кошенов назначен руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области. С мая 2023 года он работал руководителем управления развития отраслей животноводства Министерства сельского хозяйства РК.

Дархан Дощанов возглавил управление сельского хозяйства Павлодарской области. До нынешнего времени с 2021 года занимал должность акима сельского округа Ақжол Актогайского района.

Решением совета директоров нацхолдинга «Байтерек» от 28 мая 2024 года в состав правления холдинга избраны Жандос Шайхы и Тимур Онжанов, сообщили в Казахстанской фондовой бирже (KASE). Теперь с учетом внесенных изменений правление АО «НУХ «Байтерек» состоит из семи человек: Рустам Карагойшин, Нурболат Айдапкелов, Ерсаин Хамитов, Усен Галым, Вячеслав Сон, Жандос Шайхы и Тимур Онжанов.