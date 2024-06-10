Куанышбек Есекеев стал советником Президента РК

Распоряжением Главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником Президента РК, передает агентство Kazinform.

— Распоряжением Главы государства Есекеев Куанышбек Бакытбекович назначен советником Президента Республики Казахстан, — говорится в сообщении Акорды.

Куанышбек Есекеев родился в 1975 году в Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби — прикладная математика.

Научные звания, степени, деятельность:

Аспирантура Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1998);

Кандидат математических наук, тема диссертации: «Разрешимость некоторых задач динамики неоднородных жидкостей» (1997)

Трудовой стаж:

Старший преподаватель Казахского государственного университета им. аль-Фараби, заведующий компьютерной лабораторией «Малимет» (1998);

Начальник отдела, директор департамента информационных технологий, начальник отдела техобслуживания ЗАО «ННК Казахойл» (1998-2000);

Советник главного инженера, начальник главного управления, директор департамента информационных технологий РГП «Казахстан темир жолы» (2000-2002);

Директор департамента информатизации и инноваций Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, директор департамента информационных технологий Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2004);

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (13.05.2004-02.2007);

И.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (10.02.24.2006.2007);

Председатель Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (24.02.03.12.2007.2010);

Председатель Правления АО «Казахтелеком» (03.2010, полномочия продлены с 15.03.2016, переизбран с 16.03.2022)

Член совета директоров ЗАО «Национальные информационные технологии» (08.2003-05.2005);

Председатель совета директоров АО НК Kazsatnet (2006-2007);

Член совета директоров АО «Казахтелеком» (12.2006, переизбран с 06.2018);

Председатель совета директоров АО «Национальный инфокоммуникационный комплекс Зерде» (10.2008);

Член совета директоров АО ННТХ Парасат (11.2008-08.2010);

Член совета директоров АО Кселл (2019-05.2022);

Член Совета операторов связи по рассмотрению вопросов развития отрасли телекоммуникаций (с 08.05.2019);

В последние годы занимал должность председателя правления АО «Казахтелеком».

Награжден орденом «Құрмет» (2011), «Парасат» (12.2018)