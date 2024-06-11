РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:45, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    В нацхолдинге «Байтерек» изменили состав правления

    АО «НУХ «Байтерек»
    Фото: пресс-служба АО «НУХ «Байтерек»

    Решением совета директоров нацхолдинга «Байтерек» от 28 мая 2024 года в состав правления холдинга избраны Жандос Шайхы и Тимур Онжанов. Об этом сообщили в Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает корреспондент агентства Kazinform.

    С учетом внесенных изменений правление АО «НУХ «Байтерек» состоит из семи человек: Рустам Карагойшин, Нурболат Айдапкелов, Ерсаин Хамитов, Усен Галым, Вячеслав Сон, Жандос Шайхы и Тимур Онжанов. 

    Жандос Шайхы родился в 1982 году, окончил университет КИМЭП в Алматы по специальности «деловое администрирование и бухгалтерский учет». С 2013 года по апрель 2024 года работал директором филиала АО «Ситибанк Казахстан» в Астане. До назначения был заместителем председателя правления «Байтерек». Курирует вопросы по работе с проектами и управлению активами.

    Тимур Онжанов с 1996 года жил за рубежом, учился в Швейцарии по специальности «экономика и бизнес администрирование». Работал в Германии, занимался привлечением иностранных клиентов для международного банка. В 2016 году вернулся в Казахстан и начал работу в МФЦА, сначала в департаменте активами, позже стал управляющим директором, главой департамента международных программ. 


    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Экономика
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!