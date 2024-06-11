В нацхолдинге «Байтерек» изменили состав правления

Решением совета директоров нацхолдинга «Байтерек» от 28 мая 2024 года в состав правления холдинга избраны Жандос Шайхы и Тимур Онжанов. Об этом сообщили в Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает корреспондент агентства Kazinform.

С учетом внесенных изменений правление АО «НУХ «Байтерек» состоит из семи человек: Рустам Карагойшин, Нурболат Айдапкелов, Ерсаин Хамитов, Усен Галым, Вячеслав Сон, Жандос Шайхы и Тимур Онжанов.

Жандос Шайхы родился в 1982 году, окончил университет КИМЭП в Алматы по специальности «деловое администрирование и бухгалтерский учет». С 2013 года по апрель 2024 года работал директором филиала АО «Ситибанк Казахстан» в Астане. До назначения был заместителем председателя правления «Байтерек». Курирует вопросы по работе с проектами и управлению активами.

Тимур Онжанов с 1996 года жил за рубежом, учился в Швейцарии по специальности «экономика и бизнес администрирование». Работал в Германии, занимался привлечением иностранных клиентов для международного банка. В 2016 году вернулся в Казахстан и начал работу в МФЦА, сначала в департаменте активами, позже стал управляющим директором, главой департамента международных программ.





