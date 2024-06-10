Багдат Мусин возглавил Казахтелеком

Багдат Мусин назначен председателем правления АО «Казахтелеком», передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный Telegram-канал Фонда «Самрук-Қазына».

Багдат Мусин родился в 1983 году в городе Экибастузе Павлодарской области.

Окончил в 2004 году Университет имени С. Демиреля по специальности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники» (Высшее GPA 3,3 из 4), в 2006 году - Казахский институт правоведения и международных отношений (2004-2006), специализация «Правовед».

Трудовая деятельность:

Сотрудник АО «NAT», ТОО «Изет» и различных частных компаний (до 2004)

Инженер-программист, начальник отдела Удостоверяющих центров, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (09.2004-11.2007);

Советник-консультант по информационным технологиям АО «СК «AMANAT-insurance» (09.2004-11.2007);

Советник Министра юстиции по информационным технологиям и Начальник управления информационных технологий (11.2007-04.2010);

Заместитель директора Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации (Министерство транспорта и коммуникаций) (04.2010-04.2011);

Заместитель Председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН (04.2011-03.2012);

Председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН (03.2012-04.2014);

Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014);

Председатель Правления АО «Казпочта» (08.2014-01.2017);

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан (01.2017-05.2018);

Заместитель Председателя Правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда (05.2018-06.2019);

IT-Предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и др. (06.2019-03.2020);

Советник Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям (03.2020-07.2020);

Первый заместитель Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (07.2020-09.2020);

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 02.09.2020).

Напомним, 30 апреля указом Главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В конце мая сообщалось, что он находится в США.

Предыдущий руководитель компании Куанышбек Есекеев назначен советником Главы государства.