Багдат Мусин находится в США

Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сегодня находится в Соединенных Штатах Америки. О целях своей поездки он рассказал в своем аккаунте в Facebook, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Уже несколько дней нахожусь в США. Есть определенные цели. Конечно же, как и обещал, пытаюсь совмещать профессиональные вопросы с семейными)). В этот раз решили полететь маленьким составом, любимая Дина, младшая доча Бирганым и я. Во-первых, как любому профессионалу, конечно, мне интересно быть на острие технологического развития. Поэтому буду посещать несколько мероприятий, проходящих в эти дни в Bay Area, - рассказал Багдат Мусин.

Экс-министр также планирует поддержать свою младшую дочь в соревнованиях по робототехнике.



- Традиционно встречусь с Digital Nomads (с айтишниками выходцами из нашего региона, которые находятся в Bay Аrea) для обсуждения различных социальных инициатив. Встреча будет проходить в стенах созданного нами Silkroad innovation hub, - сообщил он.

Будучи главой Федерации по спортивному программированию Казахстана, экс-министр планирует решить несколько организационных вопросов по поводу проведения в сентябре этого года финала Чемпионата мира по этому интеллектуальному виду спорта в Астане. Для этого он встретится с главой ICPC Биллом Поучером и его командой.

Кроме того, он намерен посетить несколько учебных заведений для оказания помощи старшей дочери в выборе Университета.



- Планирую также провести несколько встреч с профессорами различных университетов для обсуждения формирования фреймворка по цифровизации других стран. Ведь опыт Казахстана надо распространять дальше, и я думаю университеты США будут заинтересованы. Также будут встречи с различными фондами и компаниями. Сейчас уже понимаю, что целей много для одной поездки. Но буду стараться все успеть, - написал Б.Мусин.

Напомним, 30 апреля указом Главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.



Корреспондент Kazinform рассказала, чем он запомнился на этой должности.



