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    11:31, 30 Май 2024 | GMT +6

    Багдат Мусин находится в США

    Багдат Мусин
    Фото: Facebook/Мусин Багдат

    Бывший министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сегодня находится в Соединенных Штатах Америки. О целях своей поездки он рассказал в своем аккаунте в Facebook, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Уже несколько дней нахожусь в США. Есть определенные цели. Конечно же, как и обещал, пытаюсь совмещать профессиональные вопросы с семейными)). В этот раз решили полететь маленьким составом, любимая Дина, младшая доча Бирганым и я. Во-первых, как любому профессионалу, конечно, мне интересно быть на острие технологического развития. Поэтому буду посещать несколько мероприятий, проходящих в эти дни в Bay Area, - рассказал Багдат Мусин. 

    Экс-министр также планирует поддержать свою младшую дочь в соревнованиях по робототехнике. 


    - Традиционно встречусь с Digital Nomads (с айтишниками выходцами из нашего региона, которые находятся в Bay Аrea) для обсуждения различных социальных инициатив. Встреча будет проходить в стенах созданного нами Silkroad innovation hub, - сообщил он.

    Будучи главой Федерации по спортивному программированию Казахстана, экс-министр планирует решить несколько организационных вопросов по поводу проведения в сентябре этого года финала Чемпионата мира по этому интеллектуальному виду спорта в Астане. Для этого он встретится с главой ICPC Биллом Поучером и его командой.

    Кроме того, он намерен посетить несколько учебных заведений для оказания помощи старшей дочери в выборе Университета.

     
    - Планирую также провести несколько встреч с профессорами различных университетов для обсуждения формирования фреймворка по цифровизации других стран. Ведь опыт Казахстана надо распространять дальше, и я думаю университеты США будут заинтересованы. Также будут встречи с различными фондами и компаниями. Сейчас уже понимаю, что целей много для одной поездки. Но буду стараться все успеть, - написал Б.Мусин.

    Напомним, 30 апреля указом Главы государства Багдат Мусин был освобожден от должности министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

    Корреспондент Kazinform рассказала, чем он запомнился на этой должности.

    Теги:
    Багдат Мусин Работа Образование Общество США Цифровизация
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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