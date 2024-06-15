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    16:43, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Назначен зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК

    Ерлан Турегелдиев
    Фото: МЧС РК

    Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК назначен полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Ерлан Турегелдиев родился в 1980 году в г. Семипалатинске.

    Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима и Кокшетауский технический институт МЧС РК.

    Службу в органах гражданской защиты начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Курчатов управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области.

    До 2020 года проработал в подразделениях МЧС в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

    С 2020 года до нынешнего момента возглавлял управление государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Комитета противопожарной службы МЧС РК.

    Теги:
    Кадровые назначения МЧС Назначения Пожарные
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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