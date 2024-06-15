Назначен зампредседателя Комитета противопожарной службы МЧС РК

Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК назначен полковник гражданской защиты Ерлан Турегелдиев, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Ерлан Турегелдиев родился в 1980 году в г. Семипалатинске.

Окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима и Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Службу в органах гражданской защиты начал в 2005 году с должности инженера отдела по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций города Курчатов управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций Восточно-Казахстанской области.

До 2020 года проработал в подразделениях МЧС в Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

С 2020 года до нынешнего момента возглавлял управление государственного пожарного контроля и противопожарного нормирования Комитета противопожарной службы МЧС РК.