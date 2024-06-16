Назначен заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан заместителем председателя Комитета по государственным материальным резервам МЧС РК назначен Руслан Ормагамбетов, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Руслан Ормагамбетов родился 20 августа 1975 года в г. Алматы.

В 1997 году окончил Кызылординский политехнический институт, в 2002 году — Казахский гуманитарно-юридический университет.

Работал на различных должностях в местных исполнительных органах Кызылординской области, городов Астаны и Алматы.

В 2015–2020 гг. — руководитель отдела по мобилизационной подготовке и территориальной обороне ГУ «Аппарат акима города Астаны».

В 2020–2022 гг. — руководитель КГУ «Центр по обеспечению гражданской обороны» акимата города Нур-Султан.

В 2022–2024 гг. — руководитель КГУ «Служба обеспечения мобилизационной подготовки и территориальной обороны» аппарата акима города Алматы.