Дархан Дощанов возглавил управление сельского хозяйства Павлодарской области

Управление сельского хозяйства Павлодарской области возглавил Дархан Дощанов. Ранее он был акимом одного из сельских округов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дархану Дощанову 48 лет, он окончил Инновационный Евразийский университет по специальностям «Агрономия» и» «Юриспруденция».

Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2012 году главным специалистом отдела предпринимательства и сельского хозяйства Актогайского района. Работал на различных должностях, в том числе руководителем отдела.

До нынешнего времени с 2021 года занимал должность акима сельского округа Ақжол Актогайского района.