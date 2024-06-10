16:49, 10 Июнь 2024 | GMT +6
Кайрат Кошенов назначен руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области
Распоряжением акима Жамбылской области Кошенов Кайрат Есенович назначен руководителем управления сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служба акима области.
Кайрат Кошенов родился в 1984 году.
Окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Ветеринарная санитария».
Трудовую деятельность начал в 2007 году мерчендайзером в ЦРТК Сулпак.
В разные годы работал главным специалистом Енбекшильдерской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК, главным специалистом, руководителем отдела Управления сельского хозяйства Акмолинской области.
С мая 2023 года работал руководителем управления развития отраслей животноводства Министерства сельского хозяйства РК.