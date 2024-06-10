Кайрат Кошенов назначен руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области

Распоряжением акима Жамбылской области Кошенов Кайрат Есенович назначен руководителем управления сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служба акима области.

Кайрат Кошенов родился в 1984 году.

Окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Ветеринарная санитария».

Трудовую деятельность начал в 2007 году мерчендайзером в ЦРТК Сулпак.

В разные годы работал главным специалистом Енбекшильдерской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК, главным специалистом, руководителем отдела Управления сельского хозяйства Акмолинской области.

С мая 2023 года работал руководителем управления развития отраслей животноводства Министерства сельского хозяйства РК.