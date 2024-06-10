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    16:49, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Кайрат Кошенов назначен руководителем управления сельского хозяйства Жамбылской области

    Кайрат Кошенов
    Фото: акимат Жамбылской области

    Распоряжением акима Жамбылской области Кошенов Кайрат Есенович назначен руководителем управления сельского хозяйства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-служба акима области.

    Кайрат Кошенов родился в 1984 году.

    Окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина по специальности «Ветеринарная санитария».

    Трудовую деятельность начал в 2007 году мерчендайзером в ЦРТК Сулпак.

    В разные годы работал главным специалистом Енбекшильдерской районной территориальной инспекции КГИ в АПК МСХ РК, главным специалистом, руководителем отдела Управления сельского хозяйства Акмолинской области.

    С мая 2023 года работал руководителем управления развития отраслей животноводства Министерства сельского хозяйства РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Сельское хозяйство Регионы Казахстана Регионы Назначения Жамбылская область Акимат
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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