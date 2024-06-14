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    17:10, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Рашид Блялов возглавил ДЧС Восточно-Казахстанской области

    Рашид Блялов
    Фото: МЧС РК

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям начальником департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области назначен полковник Рашид Блялов, который ранее занимал должность заместителя начальника департамента Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Рашид Блялов родился в 1973 году в Западно-Казахстанской области.

    В 2001 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС Республики Казахстан по специальности «пожарная безопасность».

    В органах гражданской защиты с 1993 года. Проходил службу на различных должностях.

    В 2012 году начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

    В 2017 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

    В 2021 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

    Теги:
    ДЧС МЧС ВКО Восточно-Казахстанская область Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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