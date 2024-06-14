Рашид Блялов возглавил ДЧС Восточно-Казахстанской области

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям начальником департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области назначен полковник Рашид Блялов, который ранее занимал должность заместителя начальника департамента Западно-Казахстанской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Рашид Блялов родился в 1973 году в Западно-Казахстанской области.

В 2001 году окончил Кокшетауский технический институт АЧС Республики Казахстан по специальности «пожарная безопасность».

В органах гражданской защиты с 1993 года. Проходил службу на различных должностях.

В 2012 году начальник Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.

В 2017 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области.

В 2021 году заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области.