Израиль ожидает решения США о присоединении к ударам по Ирану

Седьмой день военной активности между Израилем и Ираном сопровождался взаимными ударами — по больнице в Израиле и тяжеловодному реактору в Араке, ожиданиями региона к вступлению США в войну и эвакуацией дипломатов и иностранных граждан из обеих стран.

Израиль и Иран под взаимным огнем

Израиль и Иран снова обменялись ударами: израильские истребители бомбили столицу Ирана, Тегеран, и город Кередж, а также тяжеловодный реактор на ядерном комплексе Арак на северо-западе Ирана.

Израильские военные призвали жителей района Хондаба и Арака покинуть свои дома, заявив, что в этом районе размещена важная военная инфраструктура Ирана. Представители властей заявили, что объект был эвакуирован до атаки, и риска радиации нет.

Иранские ракеты обрушились на центральные и северные районы Израиля.

Одна из ракет упала в районе Холон в округе Тель-Авив. в результате ударов также пострадало здание Израильской фондовой биржи в Тель-Авиве. 137 человек получили ранения в Израиле в результате массированного ракетного удара.

MDA Update: Following missile strikes across Israel, 3 seriously injured, 2 moderately injured, 42 with shrapnel/blast injuries, and 18 hurt on route to shelters. MDA teams continue to search affected areas. pic.twitter.com/hW4lApi9ii — Magen David Adom (@Mdais) June 19, 2025

В результате ударов пострадала больница «Сорока» в городе Беэр-Шева. Власти Израиля выразили возмущение и обвинили Иран в нацеливании на гражданские здания и совершении военного преступления.

В ответ Иран заявил, что главной целью утренней ракетной атаки был крупный штаб Командования и разведки израильской армии и лагерь военной разведки в технологическом парке Гав-Ям, которые расположены вблизи больницы. По данным IRNA, больница получила лишь незначительные повреждения от ударной волны.

Earlier today, our powerful Armed Forces accurately eliminated an Israeli Military Command, Control & Intelligence HQ and another vital target.



The blast wave caused superficial damage to a small section of the nearby, and largely evacuated, Soroka Military Hospital. The… pic.twitter.com/39tOeRtgYG — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 19, 2025

Союзники Ирана предостерегают от покушения на Верховного лидера Ирана

Ливанская группировка «Хезболла» и великий аятолла Ирака Али Систани выступили с предупреждением о тяжелых последствиях в случае покушения на Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

«Хезболла» пригрозила «катастрофическими последствиями», а Али Систани заявил, что любые действия, направленные против иранского руководства, могут привести к «широкомасштабному хаосу» в регионе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади вновь предостерег США от прямого военного вмешательства, пообещав «дать отпор».

На это специальный посланник США по Сирии Томас Баррак заявил, что «Хезболла» примет «очень плохое решение», если вмешается.

У Ирана нет ядерного оружия — МАГАТЭ

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Al Jazeera вновь заявил, что у организации, контролирующей ядерную сферу, нет информации, свидетельствующей о том, что Иран активно пытается создать ядерное оружие.

— Мы не видели элементов, которые позволили бы нам, как инспекторам, утверждать, что где-то в Иране производилось или изготавливалось ядерное оружие, — заявил Гросси.

Тегеран обвиняет МАГАТЭ

МИД Ирана обвинил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси и его организацию в причастности к продолжающемуся конфликту, заявив, что их «предвзятые» сообщения о ядерной деятельности Ирана были использованы Израилем в качестве «предлога» для нападения.

Напомним, недавно Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой признал, что Иран нарушил свои обязательства по договорам и гарантиям, в частности по ДНЯО и дополнительному протоколу. Спустя несколько часов после принятия резолюции Израиль предпринял атаку на Иран.

Между тем, накануне Гросси в интервью CNN заявил, что МАГАТЭ не нашла доказательств систематических усилий по созданию ядерного оружия.

— Слишком поздно. Вы скрыли эту правду в своем абсолютно предвзятом отчете, который был (использован) E3/US (Францией, Германией, Великобританией и США) для разработки резолюции с беспочвенным обвинением в «несоблюдении», — прокомментировал слова Гросси представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети X.

DG @rafaelmgrossi: «We did not have any evidence of a systematic effort [by Iran] to move into a nuclear weapon.»

This is too late, Mr. Grossi: you obscured this truth in your absolutely biased report that was instrumentalize by E3/U.S. to craft a resolution with baseless… pic.twitter.com/A2cQcyqiFy — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 19, 2025

— Эта же резолюция затем была использована в качестве последнего предлога для ведения агрессивной войны против Ирана и совершения незаконного нападения на наши мирные ядерные объекты, — продолжил представитель МИД Ирана. — Знаете ли вы, сколько невинных иранцев было убито/ искалечено в результате этой преступной войны? Вводящие в заблуждение рассказы имеют ужасные последствия, г-н Гросси, и требуют ответственности. Вы предали режим нераспространения. Вы сделали МАГАТЭ партнером в этой несправедливой агрессивной войне.

Израиль ожидает решения США о присоединении к ударам по Ирану в течение 24-48 часов

Израиль по-прежнему ожидает, что президент США Дональд Трамп присоединится к ударам по ядерной программе Ирана, сообщил израильский чиновник изданию The Times of Israel.

— Ожидается, что они присоединятся, но никто их не подталкивает. Они должны принять собственное решение. Мы узнаем в течение следующих 24–48 часов, — предполагает чиновник.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он все еще взвешивает варианты относительно военного вмешательства Соединенных Штатов на фоне эскалации военных действий между Израилем и Ираном.

Фото: @WhiteHouse

Страны эвакуируют сотни своих граждан из Ирана и Израиля

По словам представителя МИД Го Цзякуня, Пекин эвакуировал более 1600 своих граждан из Ирана и сотни других граждан из Израиля.

— Посольство США в Израиле отдало распоряжение своим сотрудникам укрыться на месте из-за продолжающихся военных действий с Ираном, — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что Государственный департамент США работает над обеспечением выезда граждан США из Израиля.

Болгария закрыла свое посольство в Тегеране и вывела дипломатический персонал и членов их семей из страны.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, его страна готовится помочь своим гражданам в Израиле и Иране покинуть эти страны.

МИД Казахстана призвал граждан в Иране и Израиле соблюдать меры безопасности.

Многие самолеты были выведены с военной базы США в Катаре

Как сообщает Associated Press, на авиабазе Аль-Удейд за пределами Дохи (Катар) — крупной военной базе США на Ближнем Востоке — было рассредоточено множество самолетов, которые обычно находились на ее взлетно-посадочной полосе.

Это произошло после того, как корабли на базе 5-го флота ВМС США в Бахрейне также рассредоточились.

Такие шаги обычно являются военной стратегией, призванной гарантировать, что корабли и самолеты не будут уничтожены в случае атаки.

Министр обороны Израиля назвал «устранение» верховного лидера Ирана целью войны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с прямой угрозой верховному лидеру Ирана Хаменеи, заявив, что он «не может продолжать существовать».

— Такой человек, как (Хаменеи), всегда стремился уничтожить Израиль через своих агентов. Этот человек, который готов напасть на нас, не должен остаться в живых. Этот вопрос, вопрос остановки этого человека, его устранения, является частью кампании, и теперь мы понимаем его роль, потому что раньше он говорил об уничтожении Израиля, — заявил Кац.

Israel's Defence Minister Israel Katz said that Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, "can no longer be allowed to exist", after an Israeli hospital was hit by an Iranian missile strike. pic.twitter.com/A9hdy8TEA7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 19, 2025

С момента начала наступления на прошлой неделе Израиль неоднократно заявлял о перспективе смены режима в Иране как о части своих военных целей.

Кроме того, Нетаньяху отметил, что не исключает возможности нападения на верховного лидера Ирана, сообщает The Times of Israel. Заявление прозвучало в ходе визита премьера в медицинский центр «Сорока» в Беэр-Шеве, который пострадал от иранской ракетной атаки.

— Никто не застрахован, — цитируют СМИ Нетаньяху. — Все варианты открыты. Об этом лучше не говорить в прессе.

Фото: POOL/Flash90

Турция готовится к потенциальной боевой готовности

Турция усилила охрану своей границы с Ираном на фоне продолжающегося израильско-иранского конфликта, сообщил агентству Reuters источник в Министерстве обороны Турции, добавив, что Анкара не зафиксировала никакого нелегального потока миграции из Ирана.

Источник, говоривший с Reuters на условиях анонимности, сообщил, что Турция продолжает разрабатывать многоуровневую и интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны, используя отечественные радары и системы вооружения, добавив, что цель состоит в том, чтобы поддерживать ее потенциальную боеготовность на высоком уровне.

В Тель-Авиве оцеплены здания из-за опасений падающих обломков

Шесть человек находятся в критическом состоянии после ранений в результате атак Ирана на Израиль.

מזירות הנפילה השונות pic.twitter.com/d3FflkTJdg — מגן דוד אדום (@mda_israel) June 19, 2025

В Тель-Авиве, возле фондовой биржи, оцеплены здания из-за опасений падающих обломков. В Холоне к югу от Тель-Авива из-за прямого удара рухнуло здание. Наблюдаются обширные разрушения.

Тысячи людей в Израиле остались без крова в результате ответных ракетных ударов Ирана, сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

Иран может закрыть Ормузский пролив в случае иностранной агрессии

— Закрытие Ормузского пролива, через который проходит 20% ежедневно потребляемой в мире нефти, является одним из вариантов ответа Ирана своим врагам, — заявил информационному агентству Mehr член президиума Комитета национальной безопасности иранского парламента Бехнам Саиди.

Фото: AlJazeera

Ранее Иран угрожал закрыть Ормузский пролив для судоходства в ответ на давление Запада, а Reuters со ссылкой на источники в сфере судоходства сообщает, что торговые суда уже избегают иранских вод вокруг пролива.

69 человек погибли в секторе Газа за последние 24 часа

По данным министерства здравоохранения сектора Газы, за последние сутки в результате израильских атак пострадали не менее 221 человека, из которых 69 погибли.

В Иране на 24 часа отключился интернет: Netblocks

Базирующаяся в Лондоне интернет-организация Netblocks сообщает, что прошло уже 24 часа с тех пор, как Иран ввел общенациональное отключение интернета.

В сообщении в соцсети X говорится, что продолжающееся отключение электроэнергии является «самым серьезным с момента протестов в Иране в ноябре 2019 года и влияет на способность населения оставаться на связи в то время, когда связь имеет жизненно важное значение».

В среду министерство связи Ирана заявило, что временно ограничит доступ в Интернет, чтобы не допустить «угрозы со стороны врага жизни и имуществу граждан» на фоне продолжающейся войны с Израилем.

⚠️ Update: It has now been 24 hours since #Iran imposed a nationwide internet shutdown; the ongoing blackout incident is the most severe tracked since the November 2019 protests and impacts the public's ability to stay connected at a time when communications are vital ⏱️ pic.twitter.com/swKNcCPtOb — NetBlocks (@netblocks) June 19, 2025

Хакеры заявили, что украли $90 млн с иранской криптовалютной биржи

По данным компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, хакеры, вероятно связанные с Израилем, вывели более $90 млн из Nobitex, крупнейшей иранской криптовалютной биржи.

Накануне сообщалось, что хакерская группа Predatory Sparrow («Хищный воробей») взломала Nobitex, а днем ранее осуществила кибератаку на иранскую компанию по обмену криптовалют Nobitex.