МИД обратился к казахстанцам в Иране и Израиле

— В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел Республики Казахстан призывает граждан Казахстана, находящихся в Исламской Республике Иран и Государстве Израиль, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями данных стран, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК. Сообщаем, что все дипломатические учреждения Республики Казахстан в столицах указанных государств (гг. Тегеран и Тель-Авив), а также в городах Горган и Бандер-Аббас продолжают работу в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам, — говорится в сообщении.

Линии экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями РК:

1) Посольство РК в Иране (г. Тегеран):

+98 21 2256 5933 (дежурный Посольства);

+98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp);

Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, № 83.

2) Генеральное консульство РК в г. Горгане:

+98 912 298 0350 (мобильный телефон);

+98 173 252 0443 (рабочий телефон);

+7 701 771 34 01 (Whatsapp);

Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина.

3) Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:

+98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);

Адрес: г. Бандер Аббас, ул. Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7.

4) Посольство РК в Израиле (г.Тель-Авив):

+972 (3) 503 78 85 (дежурный Посольства);

+972 53 631 52 13 (мобильный телефон, Whatsapp);

+ 972 55 273 38 13 (мобильный телефон, Whatsapp);

+ 7 700 111 31 96 (Whatsapp);

Адрес: г. Тель-Авив, ул. Аяркон, здание 52A.

5) Министерство иностранных дел РК:

+7 (717-27) 2-05-00;

Адрес: г. Астана, ул. Д.Конаева, 31.

Ранее авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi приостановила рейсы между Астаной и Абу-Даби в связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке.