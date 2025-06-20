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    19:26, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    МИД обратился к казахстанцам в Иране и Израиле

    МИД Казахстана призывает граждан в Иране и Израиле соблюдать меры безопасности, передает агентство Kazinform.

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    — В связи с высокой угрозой дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке, Министерство иностранных дел Республики Казахстан призывает граждан Казахстана, находящихся в Исламской Республике Иран и Государстве Израиль, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, неукоснительно следовать всем мерам безопасности, предпринимаемым властями данных стран, а также оставаться на связи с дипломатическими учреждениями РК. Сообщаем, что все дипломатические учреждения Республики Казахстан в столицах указанных государств (гг. Тегеран и Тель-Авив), а также в городах Горган и Бандер-Аббас продолжают работу в штатном режиме и оказывают всестороннюю поддержку соотечественникам, — говорится в сообщении.

    Линии экстренной связи с МИД и дипломатическими учреждениями РК:

    1) Посольство РК в Иране (г. Тегеран):
    +98 21 2256 5933 (дежурный Посольства);
    +98 936 208 4672 (мобильный телефон, Whatsapp);
    Адрес: г. Тегеран, Даррус, ул. Хедаят, № 83.

    2) Генеральное консульство РК в г. Горгане:
    +98 912 298 0350 (мобильный телефон);
    +98 173 252 0443 (рабочий телефон);
    +7 701 771 34 01 (Whatsapp);
    Адрес: г. Горган, ул. Едалат-97, аллея Мина.

    3) Консульство РК в г. Бандер-Аббасе:
    +98 930 298 57 03 (мобильный телефон, Whatsapp);
    Адрес: г. Бандер Аббас, ул. Фаджр, Вальфаджр-1, дом 7.

    4) Посольство РК в Израиле (г.Тель-Авив):
    +972 (3) 503 78 85 (дежурный Посольства);
    +972 53 631 52 13 (мобильный телефон, Whatsapp);
    + 972 55 273 38 13 (мобильный телефон, Whatsapp);
    + 7 700 111 31 96 (Whatsapp);
    Адрес: г. Тель-Авив, ул. Аяркон, здание 52A.

    5) Министерство иностранных дел РК:
    +7 (717-27) 2-05-00;
    Адрес: г. Астана, ул. Д.Конаева, 31.

    Ранее авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi приостановила рейсы между Астаной и Абу-Даби в связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке.

    Теги:
    Ближний Восток Иран МИД РК Израиль
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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