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    18:59, 19 Июнь 2025 | GMT +5

    Wizz Air Abu Dhabi приостановила рейсы между Астаной и Абу-Даби

    Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi уведомила о временной приостановке рейсов между Астаной (аэропорт NQZ) и Абу-Даби (аэропорт AUH) в связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дамашқ аэропорти 7 январдан халқаро рейсларни қабул қила бошлайди
    Фото: wikipedia.org

    По информации Аэропорта Астаны, последний рейс по данному маршруту состоялся 19 июня 2025 года. Вылет из NQZ — в 15:45 по местному времени.

    Пассажирам, планировавшим обратный рейс из Абу-Даби в Астану, авиакомпания предлагает альтернативный маршрут через Алматы. В случае отказа от альтернативного варианта возможен полный возврат стоимости билета. Для этого необходимо обратиться в колл-центр Wizz Air.

    Теги:
    Самолет Астана Аэропорт Ближний Восток Задержка и отмена авиарейсов
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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