18:59, 19 Июнь 2025 | GMT +5
Wizz Air Abu Dhabi приостановила рейсы между Астаной и Абу-Даби
Авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi уведомила о временной приостановке рейсов между Астаной (аэропорт NQZ) и Абу-Даби (аэропорт AUH) в связи с текущей политической ситуацией на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации Аэропорта Астаны, последний рейс по данному маршруту состоялся 19 июня 2025 года. Вылет из NQZ — в 15:45 по местному времени.
Пассажирам, планировавшим обратный рейс из Абу-Даби в Астану, авиакомпания предлагает альтернативный маршрут через Алматы. В случае отказа от альтернативного варианта возможен полный возврат стоимости билета. Для этого необходимо обратиться в колл-центр Wizz Air.