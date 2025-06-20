Wizz Air Abu Dhabi приостановила рейсы между Астаной и Абу-Даби

По информации Аэропорта Астаны, последний рейс по данному маршруту состоялся 19 июня 2025 года. Вылет из NQZ — в 15:45 по местному времени.

Пассажирам, планировавшим обратный рейс из Абу-Даби в Астану, авиакомпания предлагает альтернативный маршрут через Алматы. В случае отказа от альтернативного варианта возможен полный возврат стоимости билета. Для этого необходимо обратиться в колл-центр Wizz Air.