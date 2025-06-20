«Хезболла» предостерегает от покушения на Верховного лидера Ирана

Ливанское шиитское движение и группировка «Хезболла» и великий аятолла Ирака Али Систани выступили с предупреждением о тяжелых последствиях в случае покушения на Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

В заявлении ливанской группировки подчеркивается, что угрозы убийства рахбара «являются безрассудными и приведут к катастрофическим последствиям».

По словам представителей движения, сам факт подобных заявлений — «оскорбление для сотен миллионов верующих и всех, кто связан с исламом».

— Сегодня мы еще более решительно и единодушно стоим рядом с ним, — говорится в заявлении.

«Хезболла», несмотря на осуждение ударов Израиля по территории Ирана, пока не вступила в открытое вооруженное противостояние. После первой волны израильских атак группировка уведомила ливанские власти о своем намерении не вмешиваться в конфликт.

Тем временем великий аятолла Али Систани, духовный лидер шиитов Ирака, заявил, что любые действия, направленные против иранского руководства, могут привести к «широкомасштабному хаосу» в регионе.

— Это только усугубит страдания иранского народа и нанесет тяжелый ущерб интересам всех сторон, — отметил он.

На фоне эскалации ситуации заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади предостерег США от прямого вмешательства в конфликт. В комментарии иранским СМИ он подчеркнул, что у Ирана «есть все необходимые военные опции» в случае агрессии со стороны Вашингтона.

— Если США решат активно встать на сторону Израиля, у Ирана не останется выбора, кроме как применить свои средства и дать отпор, — заявил он. — Мы рекомендуем американцам хотя бы не мешать, если они не готовы остановить израильскую агрессию.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы знают местоположение Верховного лидера Ирана и обладают возможностями для его ликвидации.