Избирательные участки на предприятиях впервые открыли в Карагандинской области

В Карагандинской области впервые открыли избирательные участки непосредственно на территории предприятий с непрерывным производственным циклом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нововведение позволит тысячам работников реализовать свое конституционное право, не покидая рабочих мест в день голосования.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров в ходе инспекционной поездки по подготовке к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа, посетил новые избирательные участки № 641 и № 642, созданные на базе производственных объектов АО «Qarmet» в Темиртау.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

Возможность открытия участков на предприятиях появилась после внесения изменений в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан». По словам главы ЦИК, такие участки в нынешней избирательной кампании открываются впервые и призваны сделать голосование доступнее для работников, занятых на непрерывном производстве.

— Мы приехали на предприятие, чтобы убедиться, что заводчане, которые в день голосования будут находиться на смене, смогут реализовать свое конституционное право здесь на рабочем месте, — отметил Нурлан Абдиров.

Всего в Карагандинской области созданы четыре участка такого формата: три — на производственных площадках АО «Qarmet» в Темиртау и Балхаше, еще один — в вахтовом поселке Нуринского района.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

На участке № 642 зарегистрированы около 1900 избирателей. Как сообщила председатель участковой избирательной комиссии Ольга Васютина, для работников удаленных цехов в день голосования организуют доставку автобусами по заранее согласованному графику.

— Это очень удобно. Люди смогут проголосовать, не отрываясь от производства. Многие работают посменно с семи утра до позднего вечера и из-за пропускной системы не всегда успевают попасть на обычный избирательный участок. Теперь они смогут проголосовать прямо на территории предприятия, после чего их доставят обратно на рабочие места, — сказала она.

Исполняющий обязанности начальника цеха АО «Qarmet» Илья Малига также положительно оценил инициативу.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

— Это хорошая практика для персонала нашего и соседних цехов. Работникам удобно проголосовать прямо на предприятии, поэтому считаю такую инициативу целесообразной, — отметил он.

Во время поездки Нурлан Абдиров также посетил учебно-модульный центр на избирательном участке № 16 в Караганде, где ознакомился с условиями, созданными для самостоятельного голосования людей с инвалидностью. Участок оснащен подъемным устройством, специальными кабинами, трафаретами со шрифтом Брайля, аудиоверсией бюллетеня и другими средствами доступности.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

— Мы видим, что вопросам доступности избирательных участков для людей с инвалидностью уделяется особое внимание. Создаются условия как для незрячих и слабовидящих граждан, так и для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Такой подход отражает принцип равенства избирательных прав, — отметил председатель ОО «Qamqor plus» Нияз Сундиталиев.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

В рамках поездки Нурлан Абдиров также провел совещание по вопросам готовности региона к выборам депутатов Курултая с участием руководителей местных исполнительных, правоохранительных и государственных органов. Кроме того, для членов территориальных и участковых избирательных комиссий состоялся обучающий семинар с практическими занятиями и тестированием по организации работы в день голосования.

Фото: Айзада Агильбаева/Kazinform

В Карагандинской области к выборам подготовлены 639 избирательных участков, где будут работать 4 331 член участковых комиссий. В списки избирателей включены около 760 тысяч жителей региона.

Ранее сообщалось, что результаты опроса Института общественной политики свидетельствуют о высоком уровне информированности населения о предстоящих выборах в Курултай.

Напомним, 1 июля Президент Казахстана назначил выборы в Курултай. ЦИК утвердил календарный план выборов депутатов Курултая и список политических партий, которые смогут участвовать в выборах.

Также стало известно, как будет финансироваться проведение выборов в Курултай.

ЦИК зарегистрировал списки кандидатов от 7 партий: «Әділет», «Байтақ», НПК, «Ак жол», ОСДП, Respublica, «Ауыл».