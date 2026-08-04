72,3% казахстанцев готовы проголосовать на выборах в Курултай

Результаты опроса Института общественной политики свидетельствуют о высоком уровне информированности населения о предстоящих выборах в Курултай, которые состоятся 23 августа 2026 года, передает Kazinform.

Согласно данным исследования, в совокупности 89,4% респондентов в той или иной степени осведомлены («Знаете ли вы о том, что 23 августа 2026 года пройдут выборы в Курултай?») о предстоящем голосовании: 55,2% сообщили, что хорошо знакомы с информацией о выборах, еще 34,2% отметили, что слышали о них, однако не знают подробностей.

Уровень осведомленности о предстоящих выборах демонстрирует статистически выраженную зависимость от возраста респондентов: чем старше респондент, тем выше уровень информированности. Более высокий уровень осведомленности также характерен для жителей сел, отметили в институте.

Оценка потенциальной электоральной активности также демонстрирует достаточно высокий уровень готовности граждан к участию в голосовании. По данным исследования, 72,3% респондентов заявили о намерении принять участие в выборах в Курултай («Скажите, пожалуйста, планируете ли вы голосовать на выборах в Курултай 23 августа 2026 года?»). В то же время 11,9% сообщили, что не планируют участвовать в голосовании, тогда как 15,8% пока не приняли окончательного решения относительно своего участия, включая 0,5% тех, кто затруднился с ответом.

Характерной особенностью потенциального электората является его преемственность. Так, 87,6% респондентов, заявивших о намерении принять участие в выборах, ранее участвовали в референдуме по принятию новой Конституции 15 марта 2026 года («Скажите, пожалуйста, в каких из следующих избирательных кампаний вы принимали участие/голосовали?»). Это позволяет говорить о наличии устойчивой группы граждан, регулярно участвующих в ключевых политических кампаниях.

Электоральные предпочтения среди потенциальных участников выборов демонстрируют лидерство партии «Әділет», за которую готовы проголосовать 67,3% респондентов (Скажите, пожалуйста, за какую партию вы будете голосовать на выборах в Курултай?»). Наибольшая готовность проголосовать за данную партию наблюдается среди респондентов в возрасте 36–60 лет, жителей сельской местности. Интересно, что поддержка этой партии концентрируется среди респондентов, заявляющих о намерении участвовать в выборах.

Вторую позицию занимает партия «Ауыл», с результатом 6,2%. Далее партии распределяются следующим образом: «Respublica» — 5,5%, «Ак жол» — 4,8%, ОСДП — 4,3%, НПК — 3,9%, «Байтак» — 1,1%.

Кроме того, 1,6% респондентов заявили о намерении проголосовать против всех партий, тогда как 5,3% еще не определились со своим выбором.

Анализ факторов, влияющих на выбор конкретной партии, показывает, что ключевым мотивом («Скажите, пожалуйста, основную причину, по которой вы можете отдать свой голос за одну из вышеуказанных партий?», респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа) поддержки является положительная оценка инициатив партии — 44,4%респондентов. На втором месте — наличие устойчивой партийной идентификации («Я — сторонник этой партии» — 29,2%. Далее следуют убеждение, что «За этой партией — будущее Казахстана» (25,3%), а также положительная оценка взаимодействия партии с избирателями («Мне нравится, как партия работает с избирателями») — 14,7%.

В целом результаты исследования свидетельствуют о достаточно высоком уровне заинтересованности граждан предстоящими выборами в Курултай и сформированном уровне электоральной мобилизации.

Опрос проведен Институтом общественной политики по национальной репрезентативной выборке с 7 по 27 июля 2026 года. Объем выборочной совокупности — 8000 респондентов от 18 лет и старше (17 областей, города Астана, Алматы, Шымкент). Ошибка выборки — ±1,19%. Метод сбора данных — массовый опрос (face-to-face). Институт общественной политики публикует данные с письменного уведомления ЦИК № KQ--26/14 от 4 июля 2026 года в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан».

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа.

В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Ранее ЦИК зарегистрировала партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий.

Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы.

Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов.

Где получить открепительное удостоверение перед выборами в Курултай, читайте здесь.