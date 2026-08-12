Испанский политолог о создании Курултая: Казахстан вступает в новый политический цикл

Выборы депутатов Курултая, назначенные на 23 августа, переведут конституционные преобразования в практическую плоскость. По мнению испанского политолога Антонио Алонсо Маркоса, однопалатная структура Парламента и пропорциональная избирательная система способны сделать политические процессы более понятными, повысить роль партий и укрепить институциональные основы Казахстана, передает агентство Kazinform.

Антонио Алонсо Маркос, профессор политологии Университета CEU San Pablo в Мадриде, специализируется на изучении Центральной Азии и международных отношений. Рассматривая предстоящие выборы в контексте последовательных преобразований, эксперт отметил, что Казахстан подошел к этапу, когда заложенные правовые основы получают практическое воплощение.

— Казахстан вступает в новый политический цикл, в рамках которого конституционные преобразования переходят от нормативного этапа к практической реализации, — отметил Антонио Алонсо Маркос.

Одним из ключевых событий этого цикла станет формирование Курултая. Избранные депутаты получат мандат граждан и приступят к реализации новых конституционных положений через принятие законов, парламентские обсуждения и участие в определении основных направлений государственной политики.

Особое значение эксперт придает сочетанию однопалатной структуры Курултая с пропорциональной избирательной системой. Такая модель упрощает организацию законодательной власти и одновременно повышает ответственность политических партий за содержание своих программ, качество кандидатов и выполнение обязательств перед избирателями.

Фото: Kazinform / ИИ

— Создание однопалатного Курултая и применение пропорциональной избирательной модели способны сделать политическую систему более понятной и усилить роль политических партий, — подчеркнул профессор.

Сосредоточение законодательных полномочий в едином представительном органе создает условия для более последовательного рассмотрения инициатив и исключает дублирование парламентских процедур. Пропорциональная система, в свою очередь, позволяет полнее отразить политические предпочтения граждан в составе Курултая и переносит центр конкуренции на партийные программы и конкретные предложения по развитию страны.

При этом Антонио Алонсо Маркос рассматривает реформу значительно шире изменения структуры Парламента. По его оценке, результативность новой модели будет выражаться в усилении контрольных полномочий Курултая, открытости законотворческой работы и последовательном соблюдении конституционных принципов.

— Новая политическая система Казахстана должна укрепить парламентский контроль, открытость законодательного процесса и верховенство права. Для международного сообщества важны не только закрепленные в Конституции положения, но и их последовательное применение на практике. В целом происходящие изменения можно рассматривать как возможность для дальнейшей институциональной модернизации Казахстана, — заявил эксперт.

Антонио Алонсо Маркос убежден, что эффективная работа Курултая позволит наполнить конституционные нормы реальным содержанием. Качество принимаемых законов, содержательность парламентских дискуссий, открытость процедур и действенность контроля станут важными показателями практической реализации преобразований, говорит он.

Фото: parlam.kz

— Последовательность этого процесса также будет способствовать укреплению доверия граждан и международных партнеров к государственным институтам Казахстана. В этом контексте выборы 23 августа приобретают особое значение: они откроют новый этап парламентской работы и сформируют представительный орган, которому предстоит воплотить обновленные конституционные принципы в конкретных решениях. Однопалатный Курултай, опирающийся на партийное представительство и четко определенные полномочия, создаст прочную основу для дальнейшего совершенствования законодательного процесса и институционального развития страны, — заключил профессор политологии Университета CEU San Pablo.

Ранее немецкий экономический эксперт Кристиан Гроссе высказался о преимуществах Курултая. Он сказал, что сокращение процедур принятия решений укрепит привлекательность Казахстана для бизнеса и будет способствовать дальнейшему развитию экономики.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. В ходе заседания Центризбиркома представлен образец бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая.