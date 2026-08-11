От скорости решений к новым инвестициям: Кристиан Гроссе о преимуществах Курултая

Однопалатная модель Курултая способна сделать законодательный процесс более оперативным и создать понятные условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов. По мнению немецкого экономического эксперта Кристиана Гроссе, сокращение процедур принятия решений укрепит привлекательность Казахстана для бизнеса и будет способствовать дальнейшему развитию экономики, передает Kazinform.

Выборы, назначенные на 23 августа, определят состав однопалатного Курултая. Одной из ключевых особенностей обновленной парламентской модели станет сосредоточение законодательной работы в рамках единого представительного органа.

Кристиан Гроссе является председателем берлинского отделения экономического объединения «Либеральный средний бизнес» и основателем диалоговой платформы «Open International Dialogue». Оценивая предстоящие изменения, эксперт уделил особое внимание их практическому значению для эффективности государственного управления и интересов международного бизнеса.

Сравнивая прежнюю двухпалатную структуру с новой моделью Курултая, Кристиан Гроссе отметил, что последовательное рассмотрение решений в Мажилисе и Сенате требовало значительного времени. Переход к единому законодательному органу позволит сделать парламентскую работу более оптимизированной.

— На мой взгляд, введение однопалатной системы парламента — это отличное решение. Раньше существовали Мажилис и Сенат, и, разумеется, пока решения проходили через обе палаты, уходило много времени, — отметил Кристиан Гроссе.

Новая структура позволит сосредоточить обсуждение законопроектов на одной парламентской площадке и исключить повторное прохождение процедур в разных палатах. Это создает условия для более согласованной работы депутатов и сокращения времени между внесением инициативы и принятием окончательного решения.

Для делового сообщества важны не только содержание принимаемых решений, но также понятность процедур и сроки их реализации. Чем меньше неопределенности в законодательном процессе, тем увереннее инвесторы могут планировать долгосрочные проекты, оценивать перспективы рынка и расширять экономическое сотрудничество.

Фото: из личного архива

— Если же парламент однопалатный, обсуждения можно проводить эффективнее, решения принимать быстрее, а сам процесс значительно сокращается. В этом смысле такая система чрезвычайно важна для будущего страны, для Казахстана, особенно в долгосрочной перспективе с точки зрения инвесторов, — подчеркнул он.

Именно поэтому Кристиан Гроссе напрямую связывает эффективность работы будущего Курултая с инвестиционной привлекательностью Казахстана. Быстрые и ясные решения способны укрепить доверие бизнеса и создать дополнительные возможности для запуска новых инициатив.

— Они понимают, что решения не будут затягиваться длительными обсуждениями, а будут приниматься быстро и ясно. Это, в свою очередь, создает множество преимуществ для привлечения инвестиций, развития экономики и поддержки других различных проектов, — заявил эксперт.

Таким образом, в оценке Кристиана Гроссе переход к однопалатному Курултаю имеет не только институциональное, но и важное экономическое значение. Более компактная организация парламентской работы создаст условия для оперативного принятия решений, повысит предсказуемость законодательных процедур и расширит возможности для реализации инвестиционных проектов. Выборы сформируют представительный орган, от эффективности работы которого будут зависеть качество законодательства и дальнейшее укрепление деловой привлекательности Казахстана.

Напомним, выборы в Курултай назначены на 23 августа. В списки избирателей включены 12 млн 605 тыс. 788 человек. В ходе голосования казахстанцам предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет. ЦИК зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Курултая от семи политических партий. Конкурс составил почти четыре кандидата на место. 23 июля в 18:01 стартовала предвыборная агитационная кампания партий, все семь политических партий открыли предвыборные штабы. Также ЦИК определил порядок партий в бюллетене и напомнил о важном запрете в день выборов. В ходе заседания Центризбиркома представлен образец бюллетеня для голосования на выборах депутатов Курултая.