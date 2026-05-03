Главные события недели в Казахстане: визиты, ИИ и громкие решения

В Казахстане неделя прошла под знаком большой политики, цифровых инициатив и общественно резонансных тем. Международные переговоры в Акорде, новые проекты в сфере искусственного интеллекта и обсуждаемые решения Парламента оказались в центре внимания страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Президент: встречи и приемы

Уходящая неделя в Акорде ознаменовалась встречами разных уровней.

27 апреля В Акорде состоялась церемония встречи Президента Израиля Ицхака Герцога, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Израиля Ицхак Герцог провели встречу в узком составе.

— Хотел бы отметить, что Ваш уважаемый отец Хаим Герцог, бывший Президент Государства Израиль, был одним из главных архитекторов отношений между нашими странами. На протяжении многих лет, начиная с 1992 года, мы поддерживаем очень тесные, исключительно дружественные отношения, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Президент Израиля подчеркнул, что для него большая честь находиться в Акорде, продолжая путь его отца Хаима Герцога, посетившего Казахстан в 1993 году.

— Посещение Казахстана было моей давней и искренней мечтой. Я много слышал о красоте природы Вашей страны и замечательной культуре казахского народа. Со мной прибыла представительная делегация отраслевых экспертов, способных придать импульс нашему партнерству, особенно в сфере высоких технологий. Потенциал нашего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху, поистине огромен, — сказал Ицхак Герцог.

Затем переговоры глав двух государств продолжились в расширенном составе с участием делегаций двух стран.

В ходе встречи стало известно, что официальная церемония присоединения к Соглашениям Авраама может пройти в Астане.

— Казахстан, как известно, привержен принятому ранее решению, мы считаем, что официальная церемония присоединения к Соглашениям Авраама могла бы состояться в Астане в ближайшем будущем. Хотел бы также отметить, что мы заинтересованы в укреплении сотрудничества по таким важным направлениям, как искусственный интеллект и цифровизация. Нынешний год в Казахстане был провозглашен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Я уделяю особое внимание этому вопросу, — сказал Глава нашего государства.

Также во время переговоров Ицхак Герцог подчеркнул, что Израиль заинтересован в запуске прямого авиасообщения с Казахстаном.

После официальной встречи и переговоров Президенты Казахстана и Израиля посетили международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, в котором формируется полный цикл развития технологий — от раннего выявления и подготовки талантов до глобального масштабирования ИИ-решений.

Еще одним высокопоставленным гостем Акорды в минувшую неделю стал Премьер-министр Чешской Республики Андрей Бабиш.

29 апреля в Акорде состоялась церемония встречи Премьер-министра Чешской Республики Андрея Бабиша, находящегося в Казахстане с официальным визитом.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш провели встречу в узком составе.

Затем главы двух государств провели переговоры в расширенном формате.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил взвешенную и прагматичную внешнюю политику Чехии. По его словам, политический диалог между нашими странами создает благоприятную атмосферу для усиления многогранного сотрудничества. Динамично развивается межпарламентское взаимодействие. Глава государства также подчеркнул, что Чехия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

В свою очередь, Андрей Бабиш отметил, что рассматривает свой визит как отправную точку для вывода двусторонних отношений на новый уровень.

— Мы считаем Казахстан стратегическим партнером. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить товарооборот между нашими странами. Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику, — сказал Андрей Бабиш.

Также Главы государств на встрече в Акорде обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, нефти и газа, атомной энергетики, транспорта и логистики, оборонной промышленности, цифровизации, сельского хозяйства и здравоохранения.

Ко всему прочему, Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что уровень ВВП Казахстана является ориентиром для стран Евросоюза, выступая на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане.

К слову, визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Казахстан стал не просто дипломатическим событием, а точкой пересечения стратегических интересов двух стран. От поставок урана для чешских АЭС до совместных проектов в логистике и агропромышленности — спектр взаимодействия расширяется, превращая двусторонние отношения в устойчивый мост между Центральной Азией и Европой. Подробности можете читать здесь.

По завершению официального визита Премьер-министра Чехии, Касым-Жомарт Токаев вручил Андрею Бабишу орден «Достық» І степени.

Глава государства подчеркнул, что вручение данной государственной награды Премьер-министру Андрею Бабишу является знаком признания его значительного вклада в укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Чешской Республикой.

Помимо официальных визитов высокопоставленных гостей, Глава государства провел ряд встреч разных уровней.

Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом по глобальному развитию ИИ-инфраструктуры NVIDIA Николо Мартином Капрезой, а также с сооснователями компании Firebird AI Размигом Бергом Овакимяном и Александром Есаяном.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере проектирования, строительства и эксплуатации ИИ-инфраструктуры.

Также Глава государства принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимуру. Касым-Жомарт Токаев поздравил Ясутоши Нишимуру с назначением на пост председателя парламентской лиги дружбы с Казахстаном. И вручил ему орден «Достық» I степени.

30 апреля Глава государства принял президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля.

За вклад в развитие кинологической сферы в Казахстане Касым-Жомарт Токаев наградил президента Международной кинологической федерации Тамаша Яккеля орденом «Достық» II степени.

В конце рабочей недели Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства России, Касым-Жомарт Токаев отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Президент подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту Президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, запланированному на конец мая текущего года.

Правительство: ИИ в экономике Казахстана

Очередное заседание Правительства РК на этой неделе было посвящено внедрению искусственного интеллекта в отраслях экономики страны.

На заседании стало известно, что в Казахстане разрабатывают стратегию тотальной цифровизации Digital Qazaqstan.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил важность реализации данного проекта.

— По поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева подготовлен проект общенациональной стратегии масштабной цифровизации и тотального внедрения технологий искусственного интеллекта Digital Qazaqstan. Этот документ определит концептуальное видение развития отрасли на долгосрочную перспективу и позволит координировать реализацию поставленных в этой сфере задач. В объявленный Главой государства Год цифровизации и искусственного интеллекта нам необходимо придать значительный импульс цифровой трансформации экономики, — сказал он.

В свою очередь, на заседании Правительства заместитель Премьер-министра — министр ИИ и цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что для системного внедрения технологий в экономику страны в Казахстане запущены Карты цифровой трансформации.

По его словам, сегодня уже утверждены 20 таких карт, охватывающих 72 отрасли и направления деятельности. В их числе — промышленность, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, образование, здравоохранение и другие.

Каждая карта включает:

ключевые цифровые вызовы;

план внедрения AI-решений;

социально-экономические эффекты и KPI до 2027 года.

ТакжеЖаслан Мадиев сообщил, что в Казахстане для помощи гражданам разрабатывают более 50 AI-агентов и внедряют ИИ для улучшения качества связи.

Кроме того, в Казахстане разработали интерактивную карту недр с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства.

Как отметил министр, в геологической отрасли ведется масштабная работа по переводу архивных данных в электронный формат. На сегодня отсканировано более 97% первичной геологической информации или порядка 250 терабайт данных.

По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, в Казахстане разработали ИИ-систему для онлайн-мониторинга скважин на объектах нефтедобычи. И данный ИИ-проект готовят к экспорту в США.

В завершении заседения Правительства Премьер-министр РК Олжас Бектенов подчеркнул необходимость сохранения высоких темпов развития IT-сферы на фоне роста экспорта цифровых услуг.

Парламент: возврат закона об ответственном обращении с животными и рассмотрение законопроекта о Курултае

Одним из более обсуждаемых законов среди казахстанцев стал закон об обращении с животными.

На этой неделе депутаты Сената не одобрили отдельные статьи Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ответственного обращения с животными» и вернули данный закон в Мажилис.

Как стало известно, депутаты Сената не поддержали ряд поправок Мажилиса к закону об ответственном обращении с животными и предложили скорректировать наиболее обсуждаемые нормы.

В их числе — отказ от применения термина «эвтаназия» при регулировании численности животных в статье 15 закона, вызвавшей широкий общественный резонанс.

— Эвтаназия — это крайняя мера, а не способ регулирования численности. Она допустима только в исключительных случаях. При наличии хронических заболеваний и ухудшении качества жизни животного, сопровождающихся регулярными болевыми ощущениями, по заключению ветеринарного врача владелец вправе принять решение об эвтаназии. И только при строгом соблюдении ветеринарных и этических норм. Уважаемые коллеги, данный закон — это попытка найти разумный баланс между безопасностью граждан и гуманным отношением к животным, — отметил сенатор Арман Утегулов.

В минувшую неделю Мажилис принял в работу проект Конституционного закона «О Президенте Республики Казахстан» и «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан»

Также в минувшую неделю депутаты Мажилиса приняли в работу проект Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Как отметила депутат Снежанна Имашева, проект Конституционного закона разработан в соответствии с Конституцией, принятой на республиканском референдуме 15 марта текущего года.

Помимо этого, депутаты Мажилиса рассмотрели в первом чтении законопроект по вопросам статуса педагога и образования с сопутствующими поправками в Кодекс об административных правонарушениях, а также проект изменений и дополнений по вопросам совершенствования исполнительного производства.

Громкие судебные дела: приговор блогерам Жанабыловым

В понедельник, 27 апреля в уголовном деле в отношении супругов-блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой сторона обвинения озвучила позицию по вопросу процессуального соглашения.

Стало известно, что процессуальное соглашение между подсудимыми и прокурором достигнуто в форме сделки о признании вины.

С учетом соглашения прокурор запросил для Ерболата Жанабылова наказание в виде двух лет условного лишения свободы.

Толегеновой гособвинение просит назначить два года лишения свободы с возможностью отсрочить исполнения наказания на два года.

Сторона защиты просила назначить наказание не связанное с лишением свободы.

В тот же день уголовный суд Астаны огласил приговор по делу супругов-блогеров.

Супругов признали виновными по двум статьям Уголовного кодекса:

статья 214 «Незаконное предпринимательство»;

статья 218 «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем».

Ерболату Жанабылову суд назначил два года условного лишения свободы с установлением пробационного контроля и конфискацией имущества.

Эльмире Толегеновой суд назначил два года лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности и конфискацией имущества. При этом исполнение наказания ей отсрочили на два года в связи с наличием троих малолетних детей.

Чуть позже стало известно, что блогеры Ерболат Жанабылов и Эльмира Толегенова удовлетворены приговором уголовного суда Астаны и не намерены подавать апелляционную жалобу. Об этом сообщила адвокат осужденных Гаухар Айтжанова в зале суда после оглашения приговора.

Общество: День единства народа Казахстана

Рабочая неделя завершилась приятным весенним праздником — Днем единства народа — праздником дружбы, согласия, патриотизма и взаимного уважения всех этносов страны.

Конечно же, в первую очередь казахстанцев поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Его поздравление с Праздником единства народа Казахстана опубликовала пресс-служба Акорды.

В рамках празднования Дня единства народа Казахстана по всей стране провели более пяти тысяч общественно значимых мероприятий.

В Астане на территории Дома дружбы состоялся масштабный городской фестиваль национальной культуры народа Казахстана «Қазақстан-бірлік мекені», приуроченный к этому дню.

К слову, в стране действуют 36 Домов дружбы, которые стали важными центрами общественного согласия, культурного обмена и созидательных инициатив.

А в Национальной гвардии Казахстана служат представители 30 различных этносов.

Культура: награды и поздравления

Праздничное настроение чувствовалось и в сфере культуры.

В Астане заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева вручила государственные награды ряду лиц в сфере музыкального образования.

На церемонии награждения Аида Балаева отметила, что труд каждого специалиста является важным вкладом в развитие страны.

— Глава государства всегда уделяет особое внимание человеку труда. Это наглядно подтверждается вашими сегодняшними успехами и достижениями. Он неизменно поддерживает инициативу поощрения и награждения людей труда, поскольку убежден: труд обязательно должен быть вознагражден. Вы вносите большой вклад в развитие нашей страны. Порой, даже не задумываясь об этом, вы ежедневно честно и добросовестно трудитесь. Я знаю, что вы делаете это искренне, от всей души и от всего сердца. Пусть ваш труд всегда получает достойную оценку и признание, — сказала заместитель Премьер-министра.

Поздравления в этот день принимал и яркий представитель казахстанской культуры — Димаш Кудайберген.

1 мая в честь Дня единства народа Казахстана, в прямом эфире радио «Jibek Joly» состоялась особая встреча. В программе с участием родителей всемирно известного артиста Димаша Кудайбергена, его поклонники из Мексики, Польши и Аргентины поздравили казахстанцев с праздником и отметили, что феномен Димаша стал мостом международной дружбы.

Надо отметить, что в эфире радиостанции Mcsradio Aywaille в Бельгии вышла специальная передача, посвященная творчеству Димаша Кудайбергена, а также культурному и современному образу Республики Казахстан.

Спорт: медали на мировых соревнованиях

Минувшая неделя для казахстанских спортсменов ознаменовалась многочисленными победами и медалями разных уровней.

Казахстанские паралимпийцы завоевали 11 медалей на мировой серии Гран-при в Марокко.

В Хэфэе (Китай) завершился чемпионат Азии по гребле на байдарках и каноэ, где Казахстанские гребцы завоевали 16 медалей

Сборная Казахстана завершила свое выступление на Азиатских пляжных играх-2026 в Санье (Китай) c восемью медалями, одна из которых является золотой.

Порадовали своих болельщиков и пловцы. Команда Казахстана по артистическому плаванию отметилась четырьмя медалями на этапе Кубка мира в Сиане (Китай).

Двукратным призером турнира стал Виктор Друзин. Казахстанец показал третий результат в произвольной программе. В активе атлета теперь две награды. Ранее он взял бронзу в технической программе.

На вторую ступень пьедестала поднялись Алдияр Рамазанов и Ясмина Исламова. Дуэт завоевал серебряную медаль в технической программе.

В этой же дисциплине Айганым Саим и Артур Майданов стали третьими.

В Субик-Бей (Филиппины) на Кубке Азии по триатлону наши соотечественники завоевали два золота.

Таким образом, казахстанские спортсмены показали высокие результаты в различных соревнованиях по всему миру.