Передача о творчестве Димаша Кудайбергена вышла на радио в Бельгии

В эфире радиостанции Mcsradio Aywaille в Бельгии вышла специальная передача, посвященная творчеству Димаша Кудайбергена, а также культурному и современному образу Республики Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Программа была подготовлена и проведена ведущими Кристиантом Филе (Christian Filet) и Никки (Nikki) при участии специально приглашенных гостей: от Казахстана — дипломата Посольства РК в Брюсселе Рахата Нургалиева, казахстанского студента Исламбека Смана (университет «KU Leuven»), а также молодого бельгийца Люкаса Моммера (Lucas Mommer), изучающего в Бельгии игру на домбре, а также представителей местного фан-клуба Dimash — Анн Де Грааф (Ann De Graaf) и Венди Мразек (Wendy Mrazek).

Фото: Посольство РК в Бельгии

Эфир начался с исполнения Государственного гимна Казахстана в исполнении Димаша.

В общей сложности прозвучало шестнадцать композиций артиста. В ходе программы были подробно освещены этапы его творческого пути, отмечены уникальный вокальный диапазон и международное признание.

Отдельное внимание было уделено представлению Казахстана: слушателям рассказали о символике государственного флага, истории и значении традиционного музыкального инструмента — домбры. Казахстан был представлен как страна с богатым культурным наследием и динамичным современным развитием.

Исламбек Сман и Люкас Моммер исполнили несколько произведений на домбре, что придало эфиру особую атмосферу культурного обмена.

Примечательно, что участники программы, включая членов бельгийского фан-клуба и ведущих, выразили надежду на проведение концерта Димаша Кудайбергена в Бельгии и заявили о готовности содействовать его организации.

Музыка Димаша регулярно звучит на Mcsradio Aywaille — интернет-радиостанции, доступной слушателям по всему миру. Изначально запланированная как двухчасовая передача вызвала большой интерес аудитории и в итоге продолжалась почти три часа.

Напомним, что 1 мая в честь Дня единства народа Казахстана, в прямом эфире радио «Jibek Joly» состоялась особая программа. В эфире выступили родители Димаша Кудайбергена, его поклонники из Мексики, Польши и Аргентины, которые поздравили казахстанцев с праздником и отметили, что феномен Димаша стал мостом международной дружбы.