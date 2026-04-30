Глава государства наградил Ясутоши Нишимуру орденом «Достық» I степени

Президент Касым-Жомарт Токаев вручил председателю Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимуре орден «Достық» I степени, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Награда присуждена за большой вклад в укрепление и развитие сотрудничества, а также межпарламентских связей между Республикой Казахстан и Японией.

Напомним, Глава государства сегодня принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Ясутоши Нишимуру. Касым-Жомарт Токаев поздравил его с назначением на пост председателя. В ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы углубления межгосударственного сотрудничества и укрепления межпарламентских связей.