Прагматичная дипломатия Астаны и Праги

Визит премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Казахстан стал не просто дипломатическим событием, а точкой пересечения стратегических интересов двух стран. От поставок урана для чешских АЭС до совместных проектов в логистике и агропромышленности — спектр взаимодействия расширяется, превращая двусторонние отношения в устойчивый мост между Центральной Азией и Европой. Подробности – в материале аналитического обозревателя Kazinform.

Президент Казахстана, приветствуя премьер-министра Чехии в Акорде, отметил, что в стране его хорошо знают как политического деятеля, известного не только в Чехии, но и во всей Европе. Глава государства также подчеркнул, что Чехия является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана в Европейском Союзе.

— Динамика товарооборота положительная. Конечно, мы будем и впредь содействовать наращиванию торгово-экономических связей. Сегодня в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких флагманских инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra и ZVVZ. Уверяю, что в Казахстане открываются широкие возможности для реализации совместных проектов, — заявил Президент.

Премьер-министр Чехии отметил, что рассматривает свой визит в нашу страну как отправную точку для вывода двусторонних отношений на новый уровень.

— Мы считаем Казахстан стратегическим партнером. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить товарооборот между нашими странами. Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику, — сказал Андрей Бабиш.

Дипломатия, подкрепленная бизнесом

Торгово-экономические связи между Казахстаном и Чехией за последние годы демонстрируют умеренно-положительную динамику. Если в 2024 году товарооборот составил 618,9 млн долларов США, то в 2025 году общий объем торговли увеличился до 705,1 млн долларов США без учета нефти и нефтепродуктов, что говорит о росте взаимного товарооборота за год на 13%. Согласно данным Минторговли РК, в начале 2026 года за период с января по февраль товарооборот составил 94,4 млн США — с ростом на 0,43%.

— Это конкретный результат, за которым стоят совместные проекты. Škoda Auto собирает автомобили на заводе Allur в Костанае. По состоянию на первую половину 2025 года, завод Allur выпустил 39 тыс. единиц техники. Чешская компания Aircraft Industries осуществила поставку первых самолетов модели L-410 NG для Министерства по чрезвычайным ситуациям. За период с 2011 по 2024 годы Казахстан закупил более 12 тыс. голов племенного крупно-рогатого скота из Чехии. Агроторговля в 2024 году превысила 20,8 миллиона долларов, — привел данные эксперт Центра исследования мировой экономики Института экономических исследований Адильжан Мустафин.

Отметим, с 2005 по конец 2024 года валовый приток прямых инвестиций из Чехии в Казахстан составил 372 млн доллара США. В целом чешское присутствие в Казахстане остается заметным: в стране работают около 200 юридических лиц с участием чешского капитала.

Сферами взаимного интереса между деловыми кругами стран остаются машиностроение, промышленное оборудование, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и фармацевтика. Постепенно также расширяется сотрудничество в таких новых направлениях, как водородная энергетика, горно-шахтное оборудование, Smart City-технологий и современных разработок в селекции и нанотехнологиях.

Экспорт Казахстана в Чехию в основном состоит из сырья и полуфабрикатов — водорода и инертных газов, ферросплавов, химической продукции, урана, нефтепродуктов и сельхозпродукции, тогда как Чехия поставляет в Казахстан промышленное и технологическое оборудование, автокомпоненты, электронику, двигатели, а также фармацевтические и бытовые товары.

В рамках визита премьер-министра Чехии в столице прошел казахстанско-чешский бизнес-форум, на полях которого стороны подписали шесть соглашений в области энергетики, транспорта, машиностроения и страхования. В это число вошла договоренность о поставках авиационной техники для МЧС и оборудования для оборонной промышленности. В дальнейшем стороны рассчитывают на расширение взаимодействия и увеличение числа совместных проектов.

Ядерная энергетика — еще один безусловный флагман сотрудничества между Казахстаном и Чехией. В апреле 2025 года Казатомпром и чешский энергогигант ČEZ подписали семилетний контракт на поставку казахстанского урана, который покроет около трети потребности АЭС «Темелин».

— Чехия при этом реализует грандиозную программу. Строительство двух реакторов APR-1000 в Дукованах стоит 18,6 миллиарда долларов и ведется при участии Škoda JS, Škoda Power и ÚJV Řež. И здесь важное это потребность в надежном поставщике урана, — добавил Адильжан Мустафин.

Из развивающихся направлений эксперт выделил медицинские технологии. Компании LINET Group и BORCAD Medical уже поставляют оборудование казахстанским больницам.

— Агропищевой сектор тоже набирает обороты. Чешское племенное животноводство, технологии пивоварения и пищевой промышленности (Staropramen, Madeta, Syráček) находят устойчивый спрос, — привел пример экономист.

Логистика — залог стабильной экономики ЦА и ЕС

Эксперты отмечают, Казахстан усиливает свою роль важного транзитного звена в Евразии, а Транскаспийский маршрут, или, как по-другому называют, Средний коридор, рассматривается как один из основных способов расширения и диверсификации торговых направлений.

— Наша флагманская транспортно-логистическая инициатива способна придать новый импульс и казахско-чешской торговой и инвестиционной повестке через наращивание взаимодоступности и понятную логистическую логику движения грузов, — считает советник председателя правления Maqsut Narikbayev University по международным связям и инициативам, специалист по международным отношениям Мирас Жиенбаев.

По мнению эксперта Института мировой экономики и политики Лидии Пархомчик, транспорт и логистика всегда оставались в центре внимания партнерства Казахстана и Чехии. Примечательно, что Чехия принимала непосредственное участие в становлении и развитии транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) — порядка десяти чешских компаний принимали участие в модернизации и строительстве азербайджанского сегмента железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс.

— Сейчас Чехия полностью поддерживает участие своих логистических компаний в инициативе ЕС Global Gate, которая направлена на развитие транспортной связанности с регионом Центральной Азии. Немаловажно то, что рассматривается ряд пилотных проектов, которые бы позволили напрямую подключиться к логистической артерии ТМТМ через портовые мощности румынского порта Констанца, — поясняет эксперт.

По ее словам, партнеры Казахстана по ТМТМ — Азербайджан, Грузия и Турция заинтересованы в развитии обратного грузопотока в сторону Европы, Кавказа и Центральной Азии, а также Китая. В этом направлении поддержку может оказать и чешская сторона, заинтересованная в развитии маршрута. Среди возможных партнеров называется логистическая компания чешского происхождения Malbi Trans, специализирующаяся на интермодальных контейнерных перевозках между Европой, странами СНГ и Китаем.

Как пояснила эксперт, чешские партнеры планируют использовать маршрут ТМТМ через румынский порт Кастанца: грузы будут идти через грузинский порт Поти, затем по Кавказу в Баку и дальше в Актау. Речь идет о трансчерноморских и транскаспийских перевозках. Эксперт добавила, пробные отправки уже были осуществлены в 2024 году и показали хорошие результаты по скорости и логистической надежности.

По словам Лидии Пархомчик, события на Ближнем Востоке вновь показали уязвимость морских перевозок к геополитическим рискам и нестабильности на ключевых транспортных маршрутах. Обострение ситуации в Красном море и Персидском заливе усилило значение трансконтинентальных путей, и в этом контексте Транскаспийский коридор получил дополнительные возможности для наращивания грузопотока.

— Члены ассоциации ТМТМ продолжают работу над единой тарификацией на маршруте, что повышает привлекательность коридора для наших европейских партнеров. Партнеры Казахстана по ТМТМ продолжают работать над снижением ценообразования логистических услуг на маршруте, что является четким и достаточно прямым сигналом для наших европейских коллег присоединяться и использовать маршрут как в направлении Запад-Восток, так и Восток-Запад, — заключила Лидия Пархомчик.

Академический мост и экологические проекты

На встрече Президент Касым-Жомарт Токаев выразил особую благодарность чешской стороне за содействие в реализации уникального проекта по реинтродукции лошади Пржевальского в казахских степях. Эта инициатива была представлена Главой государства в ходе Регионального экологического саммита как одно из достижений Казахстана в сфере сохранения биоразнообразия.

Пражский зоопарк совместно с партнерами реализует программу по возвращению этого вида в дикую природу: в июне 2024 года семь животных были доставлены в резерват Алтын Дала в Костанайской области.

— В июне 2025 года прибыла вторая группа. К 2030 году планируется сформировать жизнеспособную популяцию из 100-150 особей. Казахское название «кертагы» вошло в официальную документацию Комитета лесного хозяйства, — рассказал Адильжан Мустафин.

По его словам, именно эта модель задает тон для новых флагманских проектов, где наука встречается с природой и культурой.

— Еще одна перспективная ниша — это прецизионное земледелие вместе с Чешским аграрным университетом. Его технологии адаптированы к климатическим условиям, близким к казахстанским. Главное условие успеха заключается в привязывании каждого исследовательского проекта к конкретному прикладному результату, — считает эксперт.

Сейчас многие казахстанские студенты выбирают Чехию для получения образования. И картина, по словам экспертов, здесь очень воодушевляющая. Казахстан занял четвертое место среди стран происхождения иностранных студентов в Чехии в 2025 году.

— Речь идет о примерно 3200 студентах или 5,7% всего иностранного контингента. Карлов университет, Масариков университет, ČVUT и Высшая школа экономики в Праге принимают казахстанских студентов на бесплатные программы на чешском языке, — приводит данные Адильжан Мустафин.

Как он отметил, следующий конкретный шаг — двустороннее соглашение о признании дипломов, который снял бы главный административный барьер. Сегодня процедура нострификации требует отдельных усилий с обеих сторон. Хотя обе страны входят в Болонский процесс и подписали Лиссабонскую конвенцию.

— Программы двойного диплома в инженерных и IT-специальностях по модели действующих партнерств Чешского технического университета (ČVUT) с немецкими вузами создали бы устойчивый академический мост. Целевые стипендии по ядерной физике, горному делу и ветеринарии были бы актуальны немедленно. Эти области соответствуют казахстанским приоритетам и опираются на чешскую экспертизу, — пояснил эксперт.

Подчеркнув значимость вклада Андрея Бабиша в развитие политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, Касым-Жомарт Токаев вручил ему орден «Достық» I степени, назвав награду символом прочности казахско-чешской дружбы.

Таким образом, казахско-чешское сотрудничество демонстрирует пример стабильности и взаимного доверия. В повестке двусторонних отношений отсутствуют спорные вопросы. Астана и Прага остаются для друг друга понятными и предсказуемыми партнерами — качество, которое, как отмечают эксперты, становится все более ценным в условиях современной мировой политики.