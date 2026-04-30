Сенат отказался от термина «эвтаназия» в новом законе об ответственном обращении с животными

Депутаты Сената не поддержали ряд поправок Мажилиса к закону об ответственном обращении с животными и предложили скорректировать наиболее обсуждаемые нормы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В их числе — отказ от применения термина «эвтаназия» при регулировании численности животных в статье 15 закона, вызвавшей широкий общественный резонанс.

Статья 15, принятая Мажилисом, предусматривала применение эвтаназии по истечении пяти суток после поступления бродячих животных в приют или пункт временного содержания. Также данная мера распространялась на больных животных, проявляющих необоснованную агрессию, а также на неустроенных и невостребованных безнадзорных животных — по истечении сроков, предусмотренных Гражданским кодексом.

В Сенате предложили исключить использование термина «эвтаназия» в контексте регулирования численности бродячих животных.