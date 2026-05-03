Два золота завоевал Казахстан на Кубке Азии по триатлону
В Субик-Бей (Филиппины) состоялся Кубок Азии по триатлону среди взрослых и юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Сборная Казахстана завершила его с четырьмя наградами.
У юниоров на первую ступень пьедестала поднялись Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет. Калерия Шнейдер показала второй результат.
В соревнованиях среди взрослых серебряным призером стал казахстанец Дарын Конысбаев.
В марте этого года сборная Казахстана по триатлону завоевала золото на юниорском чемпионате Азии.