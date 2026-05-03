Два золота завоевал Казахстан на Кубке Азии по триатлону

В Субик-Бей (Филиппины) состоялся Кубок Азии по триатлону среди взрослых и юниоров, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Сборная Казахстана завершила его с четырьмя наградами.

У юниоров на первую ступень пьедестала поднялись Рамазан Айнегов и Алуа Нурмухамет. Калерия Шнейдер показала второй результат.

В соревнованиях среди взрослых серебряным призером стал казахстанец Дарын Конысбаев.

В марте этого года сборная Казахстана по триатлону завоевала золото на юниорском чемпионате Азии.