В Минздраве РК рассказали о связи вакцинации и аутизма

Один из распространенных вопросов о вакцинации прокомментировала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней НАО «Медицинский университет Астана», доктор медицинских наук Динагуль Баешева. По ее словам, международные исследования не выявили связи между прививками и развитием аутизма, передает агентство Kazinform.

Как отмечается, заблуждение связано с тем, что первые признаки аутизма нередко проявляются в возрасте 1,5–2 лет — в период проведения ревакцинации. Однако это лишь совпадение по времени, а не причинно-следственная связь.

Эксперт подчеркнула, что аутизм формируется еще до рождения и обусловлен особенностями развития мозга и генетическими факторами. Вакцинация не влияет на эти процессы и защищает детей от опасных инфекций.

В Минздраве также отметили, что врачи продолжают сталкиваться с тяжелыми последствиями кори, коклюша и других предотвратимых заболеваний, в отдельных случаях — с запоздалым обращением за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что Минздрав Казахстана перевел учет вакцинации в электронный формат.