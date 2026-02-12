РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:44, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Минздрав Казахстана перевел учет вакцинации в электронный формат

    С января этого года Министерство здравоохранения РК полностью перевело учет вакцинации населения и движение вакцин в электронный формат с использованием модуля «Вакцинация» ИС МЗ РК, передает агентство Kazinform.

    Минздрав Казахстана перевел учет вакцинации в электронный формат
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Система предназначена для автоматизации процессов иммунизации и полностью заменила бумажную отчетность. В модуле «Вакцинация» ведется регистрация фактов вакцинации, мониторинг охвата населения профилактическими прививками и контроль движения вакцин.

    Модуль позволяет в режиме реального времени отслеживать соблюдение Национального календаря профилактических прививок, включая своевременность вакцинации, фиксировать причины непривитости и контролировать проведение дополнительных массовых иммунизаций с разбивкой по регионам и возрастным группам.

    Отдельная функция предназначена для анализа отказов от вакцинации и оценки их распределения по медицинским организациям.

    Переход на цифровой формат учета исключает повторное внесение данных и повышает достоверность информации, что обеспечивает сопоставимость показателей и оперативное принятие управленческих решений.

    Как сообщили в ведомстве, внедрение модуля «Вакцинация» направлено на повышение управляемости программ иммунопрофилактики, более точное планирование потребности в вакцинах и своевременное реагирование на снижение охвата прививками.

    Отмечается, что развитие информационной системы реализуется в рамках цифровизации здравоохранения и ориентировано на формирование единого массива достоверных данных в сфере иммунизации.

    Ранее Минздрав Казахстана опроверг заявление о «вредных вакцинах».

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Минздрав РК Цифровизация
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум