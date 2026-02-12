Минздрав Казахстана перевел учет вакцинации в электронный формат
С января этого года Министерство здравоохранения РК полностью перевело учет вакцинации населения и движение вакцин в электронный формат с использованием модуля «Вакцинация» ИС МЗ РК, передает агентство Kazinform.
Система предназначена для автоматизации процессов иммунизации и полностью заменила бумажную отчетность. В модуле «Вакцинация» ведется регистрация фактов вакцинации, мониторинг охвата населения профилактическими прививками и контроль движения вакцин.
Модуль позволяет в режиме реального времени отслеживать соблюдение Национального календаря профилактических прививок, включая своевременность вакцинации, фиксировать причины непривитости и контролировать проведение дополнительных массовых иммунизаций с разбивкой по регионам и возрастным группам.
Отдельная функция предназначена для анализа отказов от вакцинации и оценки их распределения по медицинским организациям.
Переход на цифровой формат учета исключает повторное внесение данных и повышает достоверность информации, что обеспечивает сопоставимость показателей и оперативное принятие управленческих решений.
Как сообщили в ведомстве, внедрение модуля «Вакцинация» направлено на повышение управляемости программ иммунопрофилактики, более точное планирование потребности в вакцинах и своевременное реагирование на снижение охвата прививками.
Отмечается, что развитие информационной системы реализуется в рамках цифровизации здравоохранения и ориентировано на формирование единого массива достоверных данных в сфере иммунизации.
Ранее Минздрав Казахстана опроверг заявление о «вредных вакцинах».