Минздрав Казахстана перевел учет вакцинации в электронный формат

Система предназначена для автоматизации процессов иммунизации и полностью заменила бумажную отчетность. В модуле «Вакцинация» ведется регистрация фактов вакцинации, мониторинг охвата населения профилактическими прививками и контроль движения вакцин.

Модуль позволяет в режиме реального времени отслеживать соблюдение Национального календаря профилактических прививок, включая своевременность вакцинации, фиксировать причины непривитости и контролировать проведение дополнительных массовых иммунизаций с разбивкой по регионам и возрастным группам.

Отдельная функция предназначена для анализа отказов от вакцинации и оценки их распределения по медицинским организациям.

Переход на цифровой формат учета исключает повторное внесение данных и повышает достоверность информации, что обеспечивает сопоставимость показателей и оперативное принятие управленческих решений.

Как сообщили в ведомстве, внедрение модуля «Вакцинация» направлено на повышение управляемости программ иммунопрофилактики, более точное планирование потребности в вакцинах и своевременное реагирование на снижение охвата прививками.

Отмечается, что развитие информационной системы реализуется в рамках цифровизации здравоохранения и ориентировано на формирование единого массива достоверных данных в сфере иммунизации.

Ранее Минздрав Казахстана опроверг заявление о «вредных вакцинах».