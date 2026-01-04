Минздрав Казахстана опроверг заявление о «вредных вакцинах»

Введомстве уточнили, что речь идет об интервью Кулзады Абдрахмановны Абеновой, представленной профессором Университета Нархоз, на подкасте «Әңгіме бар» с журналисткой Айнур Асанберды.

— Стоит отметить, что все вакцины, применяемые в Республике Казахстан в рамках Национального календаря профилактических прививок, проходят многоэтапную международную и национальную экспертизу, имеют регистрацию и допуск к применению в соответствии с требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и национального законодательства, — говорится в сообщении Минздрава.

Закуп вакцин осуществляется исключительно по показателям качества, безопасности и эффективности, а не по принципу «дешевизны». В процессе закупа учитываются:

наличие преквалификации ВОЗ либо регистрации в странах с жестким регуляторным контролем,

результаты клинических исследований,

соответствие международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP),

данные пострегистрационного мониторинга безопасности.

— Утверждения о том, что вакцины «вызывают болезни у детей», не имеют под собой научных доказательств и противоречат данным многолетних международных наблюдений. Напротив, именно вакцинация позволила значительно снизить заболеваемость и смертность от опасных инфекционных заболеваний, предотвратив тысячи тяжёлых осложнений и летальных исходов, — подчеркнули в Минздраве.

По данным ведомства, за последние 34 года благодаря Национальной политике иммунизации отмечено снижение заболеваемости:

эпидемическим паротитом — более чем в 100 раз (с 12194 случаев в 1990 году до 118 случаев в 2024 году),

вирусным гепатитом А — более чем в 32 раза (с 73 962 случаев в 1990 году до 2289 случаев в 2024 году),

вирусным гепатитом «В» — в 92 раза (с 5287 в 1990 году до 57 случаев в 2024 году).

Благодаря вакцинации заболеваемость корью среди детей снижена более чем на 90%, краснухой и паротитом — на 95%, случаи полиомиелита не регистрируются с 1996 года, дифтерии — с 2009 года, что подтверждает эффективность национальной программы иммунизации.



В министерстве подчеркнули, что распространение подобных заявлений со стороны лиц, не обладающих профильной медицинской квалификацией, вводит в заблуждение родителей, подрывает доверие к системе здравоохранения и может представлять реальную угрозу здоровью детей.

— В Казахстане действует система фармаконадзора и мониторинга побочных реакций, в рамках которой каждый случай нежелательных явлений тщательно анализируется специалистами. При выявлении рисков принимаются незамедлительные меры в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в Минздраве.

Министерство здравоохранения призывает граждан доверять только официальным источникам информации, рекомендациям врачей и данным доказательной медицины, а также ответственно относиться к вопросам здоровья детей.



Также напоминается, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее санврачи области Жетысу сообщали, что отказ от вакцинации уже привел к вспышкам кори и коклюша.