Отказ от вакцинации уже привел к вспышкам кори и коклюша — санврач

— Индира Саветкалиевна, насколько заметна в регионе проблема отказов от прививок?

— По нашей области проводится ежемесячный мониторинг количества привитых, медицинских отводов и отказов от вакцинации. Так, за 9 месяцев текущего года от прививок отказались 352 человека, тогда как за аналогичный период 2024 года — 899 человек. Это означает, что число отказов снизилось в 2,6 раза. Работа даёт свои плоды, но проблема всё ещё актуальна.

— Кто же чаще всего отказывается от прививок?

— Самая уязвимая группа — дети до года: на них приходится 138 отказов, что составляет 39,2% от общего числа. Далее — дети 1–2 лет (36,1%), 2–5 лет (15,3%), школьники 6–15 лет (7,7%) и совсем немного — взрослые старше 16 лет (1,7%). Большинство отказников, а это 96% — по личным убеждениям, далее следует недоверие к вакцине, религиозные убеждения и, конечно же, влияние негативной информации из СМИ.

— Почему, на Ваш взгляд, родители стали чаще отказываться?

— Причина в том, что вакцины стали жертвами собственного успеха. Сегодняшние родители не видели ужасающих последствий полиомиелита, дифтерии, кори. Из-за этого создаётся ложное ощущение, что болезни ушли, и прививки больше не нужны. А как только уровень вакцинации падает — инфекции возвращаются. Например, вспышки кори и коклюша в 2023–2024 годах произошли именно потому, что снизился коллективный иммунитет. Болеют в основном непривитые дети.

— Какие мифы об опасности вакцин Вы считаете самыми вредными?

— Один из самых опасных мифов — это идея, что лучше переболеть, чем привиться. Это не так. Особенно опасна корь: она может привести к пневмонии, потере зрения, энцефалиту, а в редких случаях — смертельному панэнцефалиту, который развивается спустя годы. Также опасно утверждение, что «болезни ушли». Нет, они не исчезли. Они просто сдерживаются коллективным иммунитетом. И если он падает — болезни возвращаются. Мы это видим на конкретных цифрах.

— Что говорят родители, когда отказываются?

— Основной аргумент — страх побочных эффектов. Родители верят информации из интернета и социальных сетей, а не врачам. Есть случаи, когда даже некоторые медработники не рекомендуют вакцинацию, особенно против вируса папилломы человека, прививка от которого введена в Казахстане с сентября 2024 года. Здесь хочу процитировать известного испанского педиатра, исследователя и профессора, члена Европейской технической консультативной группы ВОЗ, признанного лучшим педиатром Испании в 2024 году Федерико Мартинон-Торреса, научная деятельность которого связана с вакцинами, инфекционными заболеваниями, генетикой и биомаркерами: «Если Ваш врач не рекомендует пройти вакцинацию против ВПЧ, быстрее бегите от него! Он и по другим вопросам может быть не в теме!».

— Какие из распространённых страхов Вы считаете самыми опасными или неверными?

— Часто в социальных сетях высказываются люди, лишь выдающие себя за специалистов. Сеть заполонила бесконтрольная и совершенно безответственная информация, ее никто не проверяет, а люди склонны верить. Утверждение, что вакцинация вредна, голословно и необоснованно. Эти ложные убеждения могут привести к росту случаев таких заболеваний, как дифтерия, корь, коклюш, эпидемический паротит, в чем мы имели возможность убедиться в начале 90-х годов прошлого столетия на примере возникновения эпидемии дифтерии.

— Приведите, пожалуйста, примеры заболеваний, которых можно было бы избежать.

— В 2023 году в области Жетысу было зарегистрировано 576 случаев кори, в 2024 году — 727, а также 177 случаев коклюша. При этом 80% заболевших корью и 90% заболевших коклюшем не были привиты. Это реальные дети, которых можно было защитить с помощью прививок. Благодаря вакцинации у нас на протяжении многих лет не регистрируются случаи полиомиелита, столбняка и дифтерии.

— Что, по-Вашему, помогает лучше всего: убеждение, ужесточение правил или информирование?

— Мы применяем комплексный подход. Во-первых, существуют санитарные нормы, ограничивающие число непривитых детей в детсадах (не более 10% в группе). Во-вторых, важно убеждение: особенно для сомневающихся родителей. И третье — это информирование, основанное на научных фактах. Наша задача — дать родителям доступ к достоверной информации, чтобы они могли сделать осознанный выбор в пользу здоровья.

— И напоследок: что бы Вы хотели сказать родителям, которые ещё сомневаются?

— Вакцинация — это не вред, это защита. Сделав прививку, вы не только защищаете своего ребёнка, но и окружающих — особенно тех, кто по медицинским причинам не может быть привит. Если ребёнок заболеет, придётся тратить всё своё время, силы, нервы и ресурсы на лечение. Но часто болезнь даёт необратимые последствия. Лучше, конечно, предупредить, чем лечить.

